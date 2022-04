Klaver Kaas breidt uit met nieuwe fabriek: "Mijn vader zou megatrots geweest zijn"

Klaver Kaas is een begrip in de Noordkop. Het familiebedrijf, dat al jaren een kaasfabriek in Winkel heeft, opende begin dit jaar een nieuwe kaasmakerij op Agriport in Middenmeer. "Dit jaar willen we hier tien miljoen liter melk verwerken en we kunnen doorgroeien naar de twintig miljoen."

"We hadden niet verwacht dat we hier een vierde kaaslijn neer zouden gaan zetten", vertelt Marcel Klaver, commercieel directeur. Maar toen het bedrijf maar bleef groeien, besloten de familieleden in 2016 plannen te gaan maken voor een nieuwe fabriek. En dat lukte: begin dit jaar opende Klaver Kaas de nieuwe fabriek op Agriport.

Quote "Tot de laatste dag aan toe hadden wij het continu thuis over de melk- en kaasprijzen" Marcel klaver, commercieel directeur

Tegenslagen Marcel loopt elke dag erg tevreden rond in de nieuwe kaasmakerij, maar kijkt ook terug op een zware periode. Zijn vader Willem Klaver, die jarenlang het bedrijf met zijn broer runde, overleed toen de eerste paal van het nieuwe pand in de grond werd geslagen. Hoewel Willem zich al een aantal jaar meer op de achtergrond hield, bleef het bedrijf zijn alles. "Tot de laatste dag aan toe hadden wij het continu thuis over de melk- en kaasprijzen", vertelt Marcel. Hij vervolgt: "Maar hij zou megatrots geweest zijn."

