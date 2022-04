Oud-burgemeester Jaap Gutker (86) van de voormalige gemeente Zijpe overleden

Oud-burgemeester Jaap Gutker van onder meer de toenmalige gemeente Zijpe is vorige week vrijdag overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Gutker was 86 jaar.

Jaap Gutker was van 1979 tot 1998 burgemeester van de voormalige gemeente Zijpe. Nog tijdens zijn burgemeesterschap was hij een klein jaar waarnemend burgemeester van Warmenhuizen tot die gemeente opging in de gemeente Harenkarspel.

Na zijn ambtsperiode was hij ook waarnemend burgemeester van Texel (1998-1999) en van de voormalige gemeente Wieringermeer (2000-2001). De gemeente Schagen, waarmee de gemeenten Zijpe en Harenkarspel in 2013 samengingen, geeft in een reactie aan dat ze Gutker herinnert als een 'betrokken en alom gewaardeerde burgemeester'. "De viering van 400 jaar Zijpe en Hazepolder in 1997 was een hoogtepunt in zijn burgemeesterschap."

Sinds zijn pensioen woonde Jaap Gutker in Camperduin.