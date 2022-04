Gooise Meren: ook zonnepanelen plaatsen op monumenten en ander erfgoed

Het gaat een stuk makkelijker worden om zonnepanelen te plaatsen op monumenten en andere lokaal erfgoed. Aan dat plan werkt de gemeente Gooise Meren. Tot nu toe gelden er strenge regels voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde gebouwen, waardoor bewoners van onder de meer de vesting Naarden of de Bussumse villawijk Het Spiegel hun huizen amper kunnen verduurzamen.

Het was tot nu toe erg lastig voor bewoners van monumenten, andere historische panden of binnen beschermde dorps- of stadsgezichten om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Zo mogen bewoners van de historische vesting van Naarden om maar wat te noemen, alleen maar zonnepanelen plaatsen als de panelen vanaf de straat niet zichtbaar zijn.

Deze maatregel moest er voor zorgen dat het lokale erfgoed zo goed mogelijk beschermd en vooral niet ontsierd werd.