Amsterdam NL V Voetbalschoolhouder Pascal Heije over negatief advies Sportraad: "We proberen kids beter te maken"

De Sportraad Amsterdam wil commerciële voetbalscholen aan banden leggen. Zij zien het enorme aantal voetbalscholen en de 'handel in voetbaldromen' als een zorgelijke ontwikkeling. Voetbalschoolhouder Pascal Heije vindt het oordeel van de Sportraad onterecht.

Er blijken minstens tachtig voetbalscholen actief te zijn in de regio en daar wil de Sportraad Amsterdam van af. Een onaangename verrassing voor voetbalschoolhouder en oud-Ajaxspeler Pascal Heije, die traint op het complex van FC Weesp. "Ik vond het negatief naar buiten komen, omdat ik zelf natuurlijk een voetbalschool heb", legt hij uit. "Ik hoor altijd positieve geluiden vanuit ouders en spelers, dus het voelde niet lekker. Ik wil laten zien dat een voetbalschool een meerwaarde heeft voor de kids." Van het bezwaar dat er wordt gehandeld in voetbaldromen wil Heije niks weten. "Ik zeker niet", zegt hij stellig. "We proberen de kids beter te maken, ervaring te delen, kennis te delen en te begeleiden." En dat er beloftes worden gedaan over de kans dat een pupil bij een profclub terecht komt ziet hij, in vergelijking tot de Sportraad, ook anders. "Nee, en ik denk dat als je dat hier aan menig ouder of speler kan vragen."

Pupillen Op zondag trainen er wekelijks vele pupillen mee met de voetbalschool van Heije, die op woensdagavond de reguliere trainging van de club volgen. De 9-jarige Joris is blij met de extra training van de voetbalschool. "Ja een voetbalschool is juist goed. Dan kun je beter worden. En je doet het ook voor je plezier." Zijn 10-jarige teamgenoot Chris vult aan: "Een voetbalschool vind ik goed, je kan er veel leren." Al vindt hij wel dat de voetbalschool een droom verkoopt. "Jawel, op een training kan je gescout worden dus als dat één van je dromen is, maar beter worden kan ook een droom zijn." Plezier Rutger van Hoeven staat langs de kant als vader van één van de spelers van de Jongens Onder-11. Hij begrijpt de twijfels vanuit de Sportraad Amsterdam, maar vindt nuance belangrijk. Zijn zoon doet mee met de voetbalschool omdat verschillende leeftijdsgenootjes er ook bij zitten en ziet vooral plezier bij de spelers. "Voetbal moet zijn om lol te hebben en met maatjes op het veld te lopen", geeft hij aan. "Niet om de illusie te hebben dat je bij Ajax 1 aan de slag gaat. Die kans is bitter klein."

Quote Ze komen extra trainen bij de Golden Boys voetbalschool, omdat ze iets extra's krijgen wat ze bij hun club niet krijgen voetbalschoolhouder en oud-Ajaxspeler Pascal Heije

Knowhow Voor Pascal Heije is het aanbieden van extra training buiten de voetbalclubs om geen kwade ontwikkeling. "Ze komen extra trainen bij de Golden Boys voetbalschool, omdat ze iets extra's krijgen wat ze bij hun club niet krijgen", aldus de voetbalschoolhouder. "En dat is mijn achtergrond, de knowhow die ik heb meegekregen vanuit Ajax en vanuit andere bvo's waar ik heb gespeeld." Uit het onderzoek van het adviesorgaan komt naar voren dat de wens er is dat ook de KNVB met een landelijke mediacampagne moet komen die eerlijk is over de kansen op een profcarrière en ook de keerzijde van de voetbaldroom laat zien. Daarnaast vraagt de Sportraad de gemeente regels op te stellen voor voetbalscholen en de normale voetbalverenigingen financieel te versterken door bijvoorbeeld jeugdtrainers te betalen. Het advies van de Sportraad wordt vermoedelijk over een paar weken besproken in de Stopera.