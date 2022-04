Het is definitief: Ajax-trainer Ten Hag vertrekt naar Manchester United

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Erik ten Hag vertrekt naar Manchester United. Voor de 52-jarige Haaksberger komt daarmee een einde aan een 4,5 jarig dienstverband bij Ajax.

De overstap naar de Engelse club was al een paar weken een publiek geheim. Verschillende Nederlandse en buitenlandse media waren er al een tijdje zeker van dat Ten Hag aan het einde van dit seizoen zou vertrekken.

“Ik ben blij dat het rond is en officieel bekend is gemaakt", aldus Ten Hag in een officieel statement. "Die duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb maar één belang nu en dat zijn die laatste vijf wedstrijden. Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de Champions League. Daar hoort Ajax thuis.”

“Vierenhalf jaar is een mooie periode, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden", reageert algemeen directeur Edwin van der Sar. "Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, die in een fantastische competitie speelt. Wij zijn Erik sowieso veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe met Ajax bereikt heeft, maar we zijn nog niet klaar. Aan het eind van het seizoen zal ik uitgebreider terugblikken op zijn vertrek, voor nu tellen de laatste wedstrijden van het seizoen waarin we met zijn allen de landstitel willen prolongeren.”

Mooie jaren na moeilijke start

Ten Hag begon in januari 2018 bij Ajax, dat toen net Marcel Keizer na een half jaar had ontslagen. Na een moeilijk eerste halfjaar, waarin Ajax de titel verspeelde aan PSV, braken er vanaf het seizoen 2018/19 succesjaren aan. Met ervaren krachten als Dusan Tadic en Daley Blind en jonge talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, bereikte Ajax met flitsend voetbal in 2019 de halve finale van de Champions League.

Ook in Nederland was het Ajax van Ten Hag uitermate succesvol. In de seizoenen 2018/19 als 2020/21 won Ajax zowel de titel als de beker. Ook het seizoen 2019/20 eindigde Ajax bovenaan, maar voor die jaargang werd door de coronacrisis geen kampioen aangewezen.

Geen dubbel

Een derde dubbel zit er niet meer in voor Ten Hag. In de bekerfinale van afgelopen zondag gaf Ajax een 1-0 voorsprong uit handen tegen PSV, dat uiteindelijk met 2-1 won. In de competitie, waarin nog vijf wedstrijden te spelen zijn, heeft Ajax wel de beste papieren. De club staat bovenaan de ranglijst en heeft vier punten meer dan nummer twee PSV.