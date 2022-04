Elkaar helpen: Enkhuizer brengt Roan (16) en vrienden in luxe auto naar schoolgala

Elkaar helpen in de samenleving, daar gelooft de Enkhuizense Veronica in. Daarom zette zij onlangs op Facebook een oproep of iemand in de stad haar zoon Roan en zijn vrienden met een mooie auto naar het galafeest van school wilde brengen, en dat lukte. Walter sprong in de bres voor Roan en zijn vrienden: "Ik kan het doen, en ik heb er een mooie auto voor."