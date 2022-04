De Peiling: pesten moet strafbaar worden

Het was een 'ultiem statement tegen pesten'. De protestoptocht met honderden motoren voor de gepeste Puk* uit IJmuiden . Uit haar verhaal blijkt maar weer dat pestprotocollen op school goed bedoeld zijn, maar vaak weinig uithalen. Moeten we niet naar zwaardere middelen grijpen en pesten strafbaar maken?

De 16-jarige Puk werd gisterenavond door een stoet bikers afgezet bij haar examenfeest in IJmuiden. De entree en de voorafgaande speciale tour door IJmuiden reden ze uit protest tegen pesten. "Dit is denk ik wel het ultieme statement tegen pesten en ik hoop dat mensen er wat van leren", aldus Puk's vader.

Pesten is, net als in andere Europese landen, een groot probleem in Nederland. In 2018 gaf tien procent van de kinderen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs aan dat zij minstens een keer per maand slachtoffer geweest zijn van pesten.

Geldboete en celstraf voor pesten

In Frankrijk wordt pesten op school in de toekomst mogelijk zwaar bestraft. Het Franse parlement heeft in december een wetsvoorstel aangenomen waarin de straffen voor pesten kunnen oplopen tot 45.000 euro boete en drie jaar gevangenisstraf. Als het pestgedrag leidt tot zelfmoord, kan de celstraf zelfs oplopen tot tien jaar.

In meerdere landen, waaronder België, is pesten ook strafbaar. Daar valt het onder het strafbare feit 'belaging'. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat alle uitingen van pestgedrag hieronder kunnen vallen. In Nederland is pesten niet strafbaar, maar zou dat wel moeten?

*Puk is niet haar echte naam. Die is bij de redactie bekend.