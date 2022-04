Alkmaarse barista naar WK Latte Art: "Je kan er echt iemands dag mee maken"

Jesse Fook (30) uit Alkmaar is Nederlands kampioen Latte Art. Op dit moment zet hij zijn koffie kopjes gewoon weer in de koffiebar waar hij werkt, maar in juni gaat hij naar Milaan om te strijden op de wereldkampioenschappen. "De laatste 16 wil ik sowieso halen, de laatste zes zal helemaal mooi zijn."

Op de momenten dat het wat rustiger is in de koffiebar oefent Jesse zijn met zijn latte art. "Het maken van een zeepaardje duurt toch wat langer dan het maken van een hartje, dus als het druk is heb ik daar geen tijd voor", vertelt Jesse. Ook thuis heeft hij een professioneel apparaat staan om te blijven oefenen. "Het niveau op de aanstaande wereldkampioenschappen is heel hoog."

Het is voor Jesse begonnen met een hartje. "Het was heel veel oefenen maar toen het eindelijk lukte was ik heel blij en de klant ook", vertelt Jesse. Dat mensen een glimlach op hun gezicht krijgen van zijn latte art is dan ook een enorme drijfveer. "Zolang ik een glimlach op de gezichten van mijn klanten krijg, is mijn dag goed."

Het is niet de eerste keer dat Jesse mee deed aan de wedstrijd: "over de afgelopen vijf jaar heb ik drie keer mee gedaan, en ben ik nooit verder gekomen dan de vierde plaats".

Op dit moment werk Jesse in een koffiebar in Amsterdam, waar hij nu aan het broeden is op een nieuwplan voor de wereldkampioenschappen. Extra moeilijk is het onderdeel waar er latte art moet worden gemaakt in een espresso kopje. "Hier maken mensen dan bijvoorbeeld een klein konijntje in", vertelt Jesse.

Toekomst

In de toekomst wil Jesse ooit een keer een koffiebar voor zichzelf beginnen, maar op dit moment is hij tevreden met waar hij zit. "Een bar in Alkmaar lijkt mij heel vet", straalt Jesse. Alleen de hoeveelheid tijd die er in een eigen bar opzetten gaat zitten, houdt Jesse nu nog tegen. "Wanneer mijn dochter over een aantal jaar wat ouder is, kan het misschien wel, maar nu besteed ik graag mijn tijd aan haar."