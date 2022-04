Hoge prijzen en volle accommodaties: waar gaan we heen deze meivakantie?

Met de meivakantie voor de deur en de coronamaatregelen van tafel gaan veel Noord-Hollanders weer op reis. Vooral bestemmingen in Zuid-Europa blijken deze vakantie weer populair. Na twee jaar onzekerheid hebben reisorganisaties het weer druk: "We hebben veel meer boekingen dan voor corona."

"Ik denk dat dat komt omdat mensen twee jaar lang thuis hebben gezeten en nu graag van een extra vakantie willen genieten", vertelt reisagent Mariska Tuijp uit Volendam. "In de meivakantie gaan veel reizen naar Turkije, Cyprus en de Canarische eilanden. Daar heb je deze tijd van het jaar veel zonzekerheid."

Turkije mist Russen en Oekraïeners

Volgens woordvoerder Petra Kok van TUI blijven Spanje, Griekenland en Turkije populaire vakantiebestemmingen. "Turkije is heel interessant voor reizigers, omdat de Turkse hoteliers erg blij zijn dat de Nederlanders na twee jaar weer terug zijn. Ze missen de Russische en Oekraïense reizigers en maken het daarom extra aantrekkelijk voor anderen om die plaatsen op te vullen."

"Qua verre bestemmingen blijven de ABC-eilanden onverminderd populair, maar ook Cancun in Mexico en de Dominicaanse Republiek zijn weer goed op weg terug naar oude aantallen gasten", legt Petra uit. "Een verrassing is Senegal. Daar is net een nieuw en groot hotelresort geopend, wat het land ruimte biedt aan meer vakantiegangers. Het is een interessant Afrikaans land aan de westkust dat bekend staat om de vriendelijke bevolking, daar waar de oostkust van Afrika meer over het wildlife gaat."

'Alles zit vol'

Bianca Menkveld is reisagent in Schagen en ook daar hebben ze hun handen vol. "Als je nog niet geboekt hebt, stoot je nu je neus. Alles zit vol." Ook zij ziet dat de vertrouwde bestemmingen weer worden geboekt. "Vooral Spanje en Griekenland worden veel bezocht in de meivakantie. Sommigen gaan ook wel iets verder voor warmer weer. Maar er zijn zat mensen die geen 25 graden hoeven, dus die gaan gewoon lekker naar Griekenland."

"De meesten hebben in november al geboekt, mensen willen gewoon heel graag op vakantie", gaat Bianca verder. "Als je vroeg boekt, weet je zeker dat het kan en het is voordeliger. In januari of maart waren de prijzen bijvoorbeeld lager dan nu."

Mariska ziet juist relatief dat veel vakanties kort voor de reis worden geboekt. "Ik zie absoluut een verschil met voor de coronatijd. Normaal ligt het boekseizoen in september tot december, maar nu boek ik heel veel reizen twee of drie maanden van tevoren. Ik heb zelfs een paar last minutes."