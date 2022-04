Kegelrob 'Bertus' binnenkort op tournee door Den Helder: "Hij hoort er bij!"

Zeker is zeker: Bertus, de kegelrob, gaat op tournee door Den Helder. Er is een beeld in de maak voor de vorig jaar verdwenen zeehond. Ruim 20 jaar was Bertus vaste gast in de haven van Den Helder. Direct na berichten dat de kegelrob dood bleek, startte Miriam Dijk een actie om Bertus te herdenken. "Voordat Bertus een definitieve plek krijgt in Den Helder, willen we eerst iedereen langs om zijn verhaal te vertellen."