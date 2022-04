Oekraïense school in Amstelveen ook sociaal vangnet: "Hier delen we lief en leed"

Aan een binnenmuur van voormalig cultuurcentrum Griffioen op studentencampus Uilenstede prijkt sinds gisteren een vlag met een gouden drietand. Het is het nationale symbool van Oekraïne, het vaderland van tientallen vluchtelingenkinderen die sinds vorige maand les krijgen in het gebouw. "Als we een lach op hun gezicht kunnen toveren, is dat geweldig."

Ook Amstelveense gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen(kinderen) opvangen, zijn welkom, benadrukt hij. Om te bepalen aan welk onderwijs behoefte is, krijgen ze een zogeheten landingsprogramma aangeboden. "Want weer elke dag naar school, is een hele stap", benadrukt Elena Nabatova van welzijnsorganisatie Participe, die de touwtjes strak in handen heeft.

Later zullen de kinderen doorstromen naar het reguliere onderwijs, is de bedoeling. "Want het lijkt erop dat we dit nog een tijdje moeten volhouden", concludeert de wethouder met oog op de voortdurende oorlog in Oekraïne.

"Ik geef mijn klas in Oekraïne les via Zoom"

"Dit is het lokaal van de 7- en 8-jarigen", vertelt beleidsadviseur Onderwijs Yamilé Bueters van de gemeente. De tafels staan in U-vorm opgesteld, aan de stoelen erachter hangen schooltassen die de kinderen van de gemeente hebben gekregen.

"Ik ben lerares Engels", vertelt Viktoria, die normaal gesproken in Oekraïne voor de klas staat. "Omdat het sinds een paar dagen weer rustig is in Tsjernihiv, zijn de scholen daar weer open, dus geef ik mijn klas daar nu ook les, via Zoom."

Het onderwijs wordt verzorgd door Oekraïense of Oekraïens- sprekende vrijwilligers, van wie er twee het geweld in hun vaderland zijn ontvlucht. Een van hen is Viktoria uit de stad Tsjernihiv.

Behalve flipovers, tafels, stoelen en kasten heeft het cultuurcentrum Griffioen na de verhuizing ook schildersezels en een piano in het gebouw achtergelaten. De kinderen maken daar dankbaar gebruik van, vertelt Yamilé. Net als van het geïmproviseerde en met hekken afgezette schoolplein, waar inmiddels talloze stoepkrijttekeningen zijn gemaakt. "Hier kunnen ze kind zijn."

Een van de grootste en kleurrijkste lokalen is dat van Olga, die met Natalia en Nadezda de jongste kinderen (2- t/m 6 jaar) opvangt. "We vieren hier feestjes, we delen hier lief en leed", vertelt Olga, die oorspronkelijk uit Belarus komt, maar al het grootste deel van haar leven in Nederland woont. Een taalbarrière is er niet, 'want Wit-Russisch lijkt erg op Oekraïens'.

Een groot deel van het speelgoed in het lokaal is gedoneerd door Amstelveense kinderdagverblijven. "En we hebben op Marktplaats gezocht, en mensen gevraagd of ze het wilden doneren in plaats van verkopen."

Ook voor de ouders van de peuters en kleuters worden activiteiten georganiseerd. In de praktijk zijn dat moeders, want de meeste Oekraïense mannen mogen hun land niet verlaten omdat ze beschikbaar moeten zijn om in het leger te dienen. "We combineren het bijvoorbeeld met Nederlandse les of bloemschikken."

Zondagsschool

Al voor de Russische inval in Oekraïne was er een Oekraïense school in Amstelveen: Dhzerelo. Destijds kwamen er nog enkele tientallen kinderen uit een groot deel van de Randstad en daarbuiten naar de school, inmiddels zijn dat er honderden. Om al die kinderen te kunnen bedienen, heeft de school onlangs een tweede locatie geopend.

NH Nieuws ging vlak na de Russische inval in Oekraïne langs bij Dhzerelo, waar veel aanwezigen het nieuws uit Oekraïne op de voet en gespannen volgden.