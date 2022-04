'Impasse' Haarlemse coalitievorming: 'Niet inhoudelijk verschil maar over aantal wethouders'

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Haarlem haperen. De vijf partijen die in de slotfase met elkaar om tafel zitten zijn het wel inhoudelijk met elkaar eens. Het probleem zit in het aantal wethouders. De tweede grote partij na de verkiezingen, D66, wil twee wethouders leveren en stelt daarom dat het aantal wethouders van vijf naar zeven moet toenemen.

"Onuitlegbaar", vindt de Haarlems grootste partij, de PvdA. "Extra wethouders leiden over een coalitieperiode tot aanzienlijke kosten (o.a wethoudersvergoeding, extra ambtelijke ondersteuning, huisvesting en eventueel wachtgeld)", schrijven Floor Roduner en Maarten Wiedemeijer van de PvdA in een brief aan de gemeenteraad. Deze wordt morgenavond besproken.

De voorkeur gaat uit naar een coalitie van PvdA, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. De laatste partij wordt dan aan de vorige coalitie toegevoegd om een ruime meerderheid te behouden. Het CDA halveerde namelijk naar twee zetels. Met deze combinatie zou het beste de uitgezette koers voort te zetten.

Eerder werd ook gesproken over toevoeging van de Actiepartij. Maar ook hier was D66 spelbreker, omdat er dan te veel partijen in de coalitie zouden plaatsnemen. Ook vindt D66 dat het CDA en ChristenUnie niet beide een (deeltijd)wethouder zouden mogen leveren.

'Sluitstuk'

Het wordt de informateurs van de PvdA te gortig. Zij zien deeltijdwethouderschap van kleinere coalitiepartijen wel als een goede optie. Maar bovenal vinden ze dat een discussie over het aantal wethouders nu helemaal nog niet op zijn plaats is. "Dat dient het sluitstuk te zijn van de formatie en niet het vertrekpunt."

De gemeenteraad mag zich nu uitspreken over twee opties. Of de nu voorgestelde coalitiepartners doen water bij de wijn. Of er wordt een externe verkenner aangetrokken die weer met alle partijen om tafel gaat zitten om andere opties weer te bespreken. "We hebben met veel plezier de eerste verkenning gedaan", schrijven de PvdA'ers Roduner en Wiedemeijer, "maar het lijkt ons dan niet verstandig dit nogmaals zelf te doen."