Ontstaat uit advies van coalitie met VVD en Hart voor Bloemendaal ook 'liefdevol huwelijk'?

Het is niet altijd pais en vree geweest met de andere beoogde coalitiepartijen uit het advies van Schneiders. "Maar D66 is nu een eenmansfractie met een ander persoon en met de GroenLinks-fractievoorzitter heb ik afgelopen tijd goed samen gewerkt", vertelt Marielys Roos. En de nieuwe man Herbert Faber van GroenLinks wil ze zeker een kans geven.

Spannend wordt het als het over de VVD gaat, waarmee Hart voor Bloemendaal met enige regelmaat een politieke worsteling heeft. Niet alleen in het verleden over de zaak Elswoutshoek, maar onlangs ook over het voorstel om het mogelijk te maken grote landhuizen op te splitsen om zo meer woningen te creëren. "Dat wilden wij heel graag", stelt Roos, "maar bij de VVD is daar zo ongelofelijk veel weerstand tegen."

Met het oog op de verdere besprekingen voor een coalitie vindt Roos nu wel dat je die verschillen in standpunten moet respecteren. "Als het niet lukt, dan lukt het niet. Dat is politiek, dan houdt het op." Aan de andere kant ziet ze bij de VVD ruimte ontstaan over de invulling van het Blekersveld, waar stevig gediscussieerd wordt over tijdelijke of permanente woningbouw of het helemaal groen laten zoals het nu is.

'Geen eendagsvlieg'

"Maar als winnende partij horen wij erbij te zitten en onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat is logisch en democratisch." Ze realiseert zich wel dat ook het gevoel tussen de mensen onderling moet kloppen. "Voelen mensen zich wel senang bij elkaar. Er is veel gebeurd, maar ik stap daar graag overheen."

"En ik heb altijd gezegd dat we geen eendagsvlieg zijn. We zijn nu een grote lokale partij en we willen groeien. Maar anderen moeten ook zeggen: 'Leuk, kom erbij'."

Wel vindt ze de magere oppositie die ontstaat bij deze coalitie een aandachtspunt. Er blijven bij deze Bloemendaalse coalitie vier partijen over met elk één zetel. Vanavond wordt het advies van de informateur in de gemeenteraad besproken.