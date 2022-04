'Alert' voor gevaarlijke klanten moet sekswerk veiliger maken: "Het is bittere noodzaak"

In Engeland is het al een beproefd recept en ook in Nederland kunnen sekswerkers zich vanaf vandaag aanmelden bij Ugly Mugs om elkaar te waarschuwen voor gevaarlijke klanten.

Uit onderzoek van SOA Aids Nederland en de Erasmus MC bleek vandaag dat 41 procent van de sekswerkers tijdens de pandemie te maken kreeg met fysiek of seksueel geweld. Ook Julia, drie jaar geleden vanuit Guatemala naar Nederland gekomen, werd hiervan het slachtoffer: "Iedereen wist dat sekswerk tijdens corona illegaal was, en dus ook de klanten. Dat gaf ruimte voor meer geweld."



Voor corona probeerde SOA Aids Nederland al zo'n platform te ontwikkelen, maar vanwege privacy-wetgeving had dat nogal wat voeten in aarde. "Een waarschuwing of een alert over een gevaarlijk individu is genoeg om te waarschuwen, maar niet om te identificeren ", zegt Simone Temmink van SOA Aids Nederland die er uiteindelijk voor zorgde dat ook de Autoriteit Persoonsgegevens groen licht gaf voor het platform.

Uit het onderzoek bleek ook dat juist jonge sekswerkers en sekswerkers die niet in Nederland zijn geboren, relatief vaker in verkeerde handen vallen. Sekswerker Moira is dan ook blij dat zij en haar collega's elkaar vanaf vandaag op de hoogte kunnen stellen van ongure types: "Het is heel erg bittere noodzaak en het is ook heel erg goed dat er de mogeljijkheid bij zit om hulp te krijgen nadat je geweld ervaren hebt. Wat kan je nog doen? Want je ziet soms door de bomen het bos niet meer."