Na 10 jaar bruist het weer aan de Zaanbocht: lekker winkelen, koffie drinken en ijsje eten

Aan de Zaanbocht in Wormerveer is het weer prima toeven. Om te winkelen, te drinken of iets te eten. Ondernemer Leon Hamming zag tien jaar geleden met lede ogen aan hoe de Zaanbocht eraan toe was. Hij bedacht een plan en overtuigde andere ondernemers en de gemeente Zaanstad. "Leegstand en verpaupering zag ik. En dat moest en kon anders."

Leon is trots op "zijn" Zaanbocht. "Het is ook zo'n mooie plek. Zo aan de Zaan. Dat maakte het ook makkelijker om ondernemers en projectontwikkelaars te overtuigen de panden op te knappen." En Leon is ook blij met de goeie bereikbaarheid: "Het station ligt om de hoek op maar een paar honderd meter van de Zaan."

Het klinkt allemaal perfect. Is de Zaanbocht nu af en is er niets meer te wensen over? "Nee", zegt Leon, "ik heb nog wel wat te wensen. Dat er over de Zaan naar de overkant een pontje komt en dat aan die kant ook nog meer ontwikkeld wordt aan winkels en horeca. Dan kun je hier met gemak uren doorbrengen."

Pontje

Het winkelaanbod langs de Zaan is gevarieerd alhoewel een mevrouw wel een schoenwinkel mist. Ze vindt ook dat er wel heel veel kledingzaken zijn. Maar het winkelend publiek geniet in het zonnetje op de terrasjes van een kopje koffie, een lekker broodje of een ijsje. Karen Molley, eigenaar van een vintage-kledingwinkel, zit er pas een jaar en is erg tevreden.

"Het loopt goed en mensen komen overal vandaan. Uit Amsterdam, Beverwijk en Wormer. Het zou alleen fijn zijn als er meer toeristen van bijvoorbeeld de Zaanse Schans ook hier zouden komen." Een vrouw vertelt dat zij jaren geleden naar Amsterdam ging om gezellig een kopje koffie te kunnen drinken. "Hier was niets en het was saai. Er stond ook zo veel leeg."