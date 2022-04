Vijf kindertekeningen van Prinses Beatrix op Hilversumse veiling: "Niet zomaar kliederwerk"

Het Hilversumse veilinghuis Van Spengen veilt volgende week - nota bene de dag voor Koningsdag - vijf kindertekeningen van Prinses Beatrix. Voorlopig hebben vooral de media veel aandacht voor de kindertekeningen maar daar komt snel verandering in, zo vermoeden ze bij het veilinghuis. Nog voordat de kijkdagen begonnen zijn, is het eerste bod al gedaan op de gebundelde koninklijke kunst.

Morgen gaan de drie kijkdagen van start. De verwachting is dat de belangstelling tussen donderdag en zaterdag alleen maar toe gaat nemen voor de vijf tekeningen, die gebundeld zijn in een lijst van 43,5 bij 57,5 centimeter.

Er is sprake van bovengemiddelde belangstelling. Echt storm loopt het nog niet, maar wat wel opvalt is dat het werk van Prinses Beatrix een ander publiek aantrekt. "We merken dat niet alleen kunstliefhebbers zich melden, maar ook fans van het koningshuis."

Het gebeurt maar heel zelden dat ze bij het Hilversumse veilinghuis spullen veilen van het Koninklijk huis. Als dat al gebeurt dan gaat om oude kunst of antiek uit de zeventiende of achttiende eeuw.

Vijfduizend euro

Dinsdagavond, als de veilig gehouden wordt, moet de apotheose plaatsvinden en duidelijk worden wat de tekeningen opleveren. Op de website van het veilinghuis staat nu dat de opbrengst ergens tussen de 3.000 en 5.000 euro zal zijn. Inmiddels ligt er een eerste bod; hoogte daarvan is onbekend.

Wat veilt Van Spengen precies? Het gaat om vijf tekeningen die op 26 september 1946 zijn gemaakt door de prinses. Op iedere tekening van 14 bij 14 centimeter groot taat de naam 'Trix' of 'Beatrix'. Het gaat om werk dat is gemaakt met potlood en aquarel op papier.

Kwaliteit

De prinses, die acht jaar oud was toen ze de tekeningen maakte, heeft paddenstoelen, vogeltjes en sprookjes vastgelegd. "Voor een achtjarige vind ik het heel erg leuke tekeningen. Het is niet zomaar kliederwerk, al is het natuurlijk wel werk van een kind", aldus de kunsthistorica over de kwaliteit.

De tekeningen waren lange tijd in het bezit van de Deense koninklijke familie. Later zijn de werken geschonken aan de huidige eigenaar, een relatie van de Deense royals.