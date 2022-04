Onbegrip over boete voor 76-jarige Willem wegens draaien van muziek op Osdorpplein

"Mensen die eenzaam zijn, die zie je helemaal opleven als ik hier die muziek draai", vertelt Willem, terwijl de salsa-muziek uit zijn speaker klinkt. "Ik heb hier demente mensen zitten, die zie je gewoon lachen als ik met ze bezig ben. Dan zie je die vreugde van ze uitstralen. Dan geniet ik zelf ook."

Alle mensen op en rond het plein in Amsterdam-Osdorp die we spreken, zijn enthousiast over de muziek van Willem. Ze begrijpen dan ook niets van de boete die Willem heeft gekregen en zijn boos. "Het is juist zo gezellig op het Osdorpplein met die muziek", aldus een mevrouw. "Het is schandalig, we doen niemand wat kwaad", aldus een ander. "Het is belachelijk. Waar ze op moeten letten, letten ze niet op", vertelt een meneer.

Ook een ondernemer die met zijn winkel vlak naast de muziek van Willem zit, zegt er geen problemen mee te hebben. "Mijn muziek gaat juist uit in de winkel om deze gezellige muziek te horen, met zulke gezellige mensen om ons heen." De buurt is inmiddels een geldinzamelingsactie gestart om de boete van Willem gezamenlijk te betalen. Willem zelf is niet van plan te betalen en gaat in beroep.

Volgens de gemeente komen er regelmatig meldingen van omwonenden binnen over de groep ouderen en de versterkte muziek op het plein. "De groep is hier ook al minimaal vier keer op aangesproken door onze handhavers. Pogingen om met de groep mee te denken en hen te bewegen naar een plek te verhuizen waar mensen geen last van ze hebben of akoestische muziek te spelen, leidde steeds tot niets", aldus een woordvoerder. Willem ontkent overigens dat hij meerdere waarschuwingen heeft gekregen.