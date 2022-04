Vier leeuwen vliegen van Anna Paulowna naar Zuid-Afrika: "Zon en nóg meer ruimte"

Simba, Stella, Elsa en Cesar liggen vandaag nog nietsvermoedend te relaxen in het Nederlandse zonnetje, maar morgen verhuizen ze van Stichting Leeuw in Anna Paulowna naar The Lions Foundation in Zuid-Afrika. De dieren zijn gered uit slechte omstandigheden, aangesterkt op dierenpark Hoenderdaell en gaan nu genieten van de ruimte en het warme weer.

"Cesar en Elsa zaten bij een particulier, ze werden als huisdier gehouden. Stella zat in een resort in Slowakije, ze werd daar bij een hotel gehouden zodat mensen wat te zien hadden", vertelt dierenverzorger Jurjen Woltjer van Stichting Leeuw. "Ja, en Simba die had het meeste verleden. Die kwam van de markt in Bagdad waar hij in een kooitje zat op het marktplein. Maar die is qua karakter gewoon bijzonder sterk."

De dieren hebben geen enkel idee hoe de dag van morgen eruit komt te zien. "We hebben al wel goed geoefend met hoe ze in de vervoerskratten moeten stappen. En verder volgen we de gewone routine. Ze krijgen gewoon op tijd te eten, een beetje normaal", zegt Woltjer. De dieren maken zich überhaupt niet zo sappel: "Een leeuw leeft van dag tot dag. Als vandaag het zonnetje schijnt, gaan ze lekker liggen. En morgen? Dan zien ze wel weer wat ze doen."

Ruimte

Dat deze leeuwen nu de ruimte krijgen in het park in Zuid-Afrika is een mooie volgende stap in hun leven. "Ze krijgen daar een terrein van een paar voetbalvelden groot. Dat kunnen we ze hier niet bieden." En hun vertrek betekent ook dat er weer ruimte komt in Anna Paulowna. Dierenverzorger Jurjen Woltjer: "We hebben de dieren uit Oekraïne. Die hebben 30 dagen in quarantaine gezeten. Zeker de twee jonkies zijn al druk aan het spelen. Dan is het mooi dat ze straks hiernaartoe kunnen komen en ook lekker in het zonnetje kunnen gaan liggen."