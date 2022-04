Horecabond: komst Van der Valk Hotel valt niet lekker bij Alkmaarse hoteliers

Een aantal Alkmaarse hoteliers is, volgens een brief van Koninklijke Horeca Nederland, niet blij met de komst van een Van der Valk Hotel naar Alkmaar. Het hotel moet verrijzen aan de westrand van Alkmaar, werd begin april bekend. Toen reageerden stadspromotor Alkmaar Marketing en een groot Egmonds hotel positief. Alkmaarse hoteliers vrezen echter dat een Van der Valk zorgt voor 'extra concurrentie in een bestaande hotelklasse'.