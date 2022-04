Jong en Oud gaan met elkaar in zee in Zandvoort: "Streep door oud zeer"

Het is zo goed als beklonken in Zandvoort. Er komt een coalitie van Jong Zandvoort, met Ouderenpartij Zandvoort, aangevuld met het CDA en de VVD. Er blijven dan maar 6 van de 17 zetels over voor de oppositie. Belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar zijn het vlot trekken van de woningbouwplannen, de financiën en een andere vorm van samenwerken met buurgemeente Haarlem.

Jong Zandvoort en de Ouderpartij Zandvoort gaan dus samen besturen, en dus lijken de familieleden die in beide partijen zitten niet lijnrecht tegenover elkaar te komen staan. Fractievoorzitter Jerry Kramer van Jong Zandvoort en zijn vader Peter Kramer van OPZ en Kim Göransson (Jong Zandvoort) en haar moeder Belinda Göransson namen het tijdens de afgelopen gemeentraadsverkiezingen tegen elkaar op. Nu gaan ze samen de koers uitzetten.

"Ik merk dat iedereen er positief inzit", concludeert Jerry Kramer van de nieuwkomende partij Jong Zandvoort. Hij mocht als winnaar van de verkiezingen de coalitie-onderhandelingen leiden. "We gaan een streep zetten onder hoe het afgelopen jaar verliep." Kramer doelt daarmee op de politieke crisis die ontstond toen de coalitiepartij VVD vond dat afspraken over parkeren en belastingtarieven niet werden nagekomen.

Hij heeft vertrouwen in deze coalitie met veel nieuwe, jonge mensen. "Jonge mensen zijn volgens mij beweeglijker, meer bereidt tot compromissen." Maar hij merkte ook bij de oppositiepartijen gisteravond in de raadsvergadering dat ze niet zoals gewoonlijk fel in de aanval gingen.

Deze partijen vroegen nog wel om openbaar making van de verslagen, maar dat ziet Kramer niet zitten. "Ik wilde in die gesprekken ruimte geven aan emoties en ik vind het niet van toegevoegde waarde om dat naar buiten te brengen."

Voor het coalitie-akkoord willen de vier partijen vol inzetten op het vlot trekken van de vele woningbouwprojecten, de gemeentelijke financiën op orde houden ondanks de vele gemeentelijke zorgtaken en een aanpassing in de samenwerking met buurgemeente Haarlem. "We zien dat bij die woningbouwprojecten we te weinig slagkracht hebben. Misschien moet een deel van de eigen ambtenaren van Zandvoort weer terugkomen."

Jerry Kramer heeft al contact met de beoogde formateur, maar komt daar later op terug. En of hij dan met zijn vader Peter Kramer aan de wethouderstafel of de gemeenteraad samen vertegenwoordigt, daar wil hij nu nog niet op ingaan.