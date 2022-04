Schagen wil op vier plekken 300 huizen bouwen voor Oekraïense vluchtelingen

Op vier plekken binnen de gemeente wil Schagen 300 tijdelijke huizen gaan bouwen voor Oekraïense vluchtelingen. De huizen moeten komen in Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, het voormalige terrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten zuiden van Petten en aan de Parallelweg 45 in 't Zand.

Dat wil het college van burgemeester en wethouders volgende week voorstellen aan de gemeenteraad. Tot de tijdelijke huizen is besloten zodat én meer mensen kunnen worden opgevangen én de vluchtelingen anderen die met spoed een huis zoeken niet verdringen op de oververhitte huizenmarkt. De bedoeling is dat de huizen er 20 jaar kunnen staan.

"We hopen al van de zomer de eerste 30 woningen te kunnen bouwen", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. "Op welke locatie waar we dat het eerst gaan doen, weten we nog niet. Alles is heel snel gegaan. We gaan daarom ook nog naar de bewoners en de dorpsraden van de locaties toe om de plannen te bespreken."

Kostprijs

"Het is heel mooi om te zien wat er los komt", vervolgt Beemsterboer. "De bouwbedrijven hebben afgesproken dat er ongeveer tegen kostprijs gebouwd wordt." Het voorstel wordt dinsdag voorgelegd aan de gemeenteraad, die zal er dan over beslissen. Het college vraagt de raad om een voorbereidingskrediet van 500.000 euro te verstrekken en om een revolverend fonds in te stellen van 5 miljoen euro.