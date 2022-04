Unieke beelden van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog: "Je ziet het dagelijkse leven"

Unieke beelden van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn boven water gekomen. Bandleider van de bekende jazzgroep The Ramblers, Theo Uden Masman, maakte tijdens de bezetting en bevrijding bijzondere beelden van de mediastad. Zo uniek waren de beelden dat de historische kring Albertus Perk besloot er een documentaire mee te maken.

Dankzij de coronapandemie moest de documentaire, genaamd Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945, even op zich laten wachten. Eigenlijk stond die gepland om in 2020 gepresenteerd te worden, toen was de bevrijding namelijk precies 75 jaar geleden.

De beelden van Uden Masman werden geschoten met een 8 millimeter-camera. Kort geleden werden deze beelden gevonden door een goede vriend en buurman van Uden Masman. Die vriend nam contact op met de Hilversumse programmamaker Johan Commu, die op zijn beurt weer de Historische Kring benaderde. Zo ging het balletje voor de documentaire rollen.

Dagelijkse leven

Volgens Pieter Hoogenraad van de Historische Kring zijn de beelden vooral uniek omdat ze het dagelijkse leven van de Hilversummers vastleggen. "Je ziet bijvoorbeeld dat auto's worden voorgetrokken door paarden en dat er weer koetsjes gaan rijden omdat de brandstof schaars is."

In de documentaire worden verschillende onderwerpen behandeld: hoe tijdens de hongerwinter het Corversbos werd leeggekapt, hoe het Raadhuis werd gecamoufleerd, welke uitzendingen er door de omroepen werd gemaakt, er sportwedstrijden werden georganiseerd en hoe uiteindelijk de bevrijders binnengehaald werden. De documentaire wordt bijgevuld met propagandabeelden en polygoonjournaals. De voice-over wordt ook gedaan door Hoogenraad.

De documentaire is te zien in het Filmtheater in Hilversum.