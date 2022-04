In 2024 moeten Hilversummers echt gebruik kunnen maken van de nachttrein

Een nieuwe ronde met een wat beperkte 'uitprobeerperiode', maar vanaf 2024 zouden Hilversummers in het weekeinde dan echt gebruik kunnen maken van de nachttrein. Het gaat dan in dit geval niet om een tweejarige proef, waar in het verleden altijd sprake van is geweest, maar om een experiment van één jaar.

NS

Voor Hilversummers is het nog even wachten voordat zij vanuit Utrecht of Amsterdam laat met de trein kunnen terugkomen na een avondje uit of een late dienst op het werk. Een nachttrein eerder dam 2024 op het Gooise spoor laten rijden, Gooise Meren en Weesp hebben hier namelijk oren naar, blijkt geen haalbare kaart. Om extra capaciteit op het spoor te krijgen, moeten gemeenten zich ruimschoots van tevoren melden bij spoorwegbeheerder ProRail. Daarvoor is een intentieverklaring met de Nederlandse Spoorwegen (NS) nodig. Nu nog een deal sluiten met de NS gaat niet lukken. Als Hilversum een nachttrein wil laten rijden per 2024 dan moet er uiterlijk per 1 december van dit jaar een intentieverklaring binnen zijn bij ProRail. Uitgaanspubliek De komst van een nachttrein op vrijdag- en zaterdagnacht is een vurige wens van uitgaanspubliek en nachtwerkers in 't Gooi. Zij hebben veel baat bij een nachtelijke verbinding tussen Utrecht en Amsterdam met tussenstops op de drie stations in Hilversum, Naarden-Bussum en Weesp. Deze verbetering kan tegelijkertijd rekenen op politieke steun. In 2018 hebben Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks aansluiting op het nachtnet opgenomen in hun coalitieakkoord. Op z'n gat Plannen voor een nachttrein waren heel concreet. Hilversum had al dik 200.000 euro gereserveerd voor een proef van twee jaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kwam de komst van de nachttrein op z’n gat te liggen en is de intentieverklaring in 2021 nooit afgegeven. Tekst gaat hieronder verder.

Een nieuwe proef van twee jaar blijkt nu niet te kunnen. Dat heeft te maken met de huidige overeenkomst, ook wel concessie genoemd, van de NS. De exclusieve uitvoering van het hoofdrailnet eindigt 2024 en het is aan het Rijk om nieuwe afspraken te maken met de NS. Volgens de gemeente Hilversum wil het Rijk vanaf 2025 gewoon verder met de spoorwegmaatschappij. Dat besluit valt eind 2023 pas. Proef evalueren? Het niet kunnen afsluiten van een meerjarige overeenkomst stelt Hilversum wel voor een probleem. Uiterlijk 1 december 2023 moet de gemeente aangeven of zij ook een nachttrein wil in 2025. ProRail moet namelijk ruimte op het spoor reserveren. Maar een proef evalueren die nog moet starten en waar ook de kosten nog niet van bekend zijn, is knap lastig. De inzet is nu voorlopig voor 2024. Hilversum gaat opnieuw in overleg met Gooise Meren, Weesp en Amsterdam of zij willen meebetalen. Eerder haakte Gooise Meren af vanwege het prijskaartje. Weesp was destijds nog teveel verwikkeld in de fusie met Amsterdam. In het derde kwartaal van 2023 kan de Hilversumse politiek een nieuw nachttreinvoorstel verwachten van het college van burgemeester en wethouders.

