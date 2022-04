De Peiling: rijbewijskeuring voor senioren moet strenger worden

De petitie van Joke Wiesemann en Edo Kieft werd bijna 9.000 keer ondertekend. Zij waren onafhankelijk van elkaar dezelfde petitie gestart, met de aangeboden petitie hebben zij hun krachten gebundeld.

Huidige keuring

De huidige keuring van het CBR voor 75-plussers vindt elke vijf jaar plaats, Joke en Edo pleiten voor een keuring die vaker gebeurt. Ook de keuring zelf laat te wensen over zegt Joke Wiesemann tegen RTL Nieuws: "Je moet zelf aangeven welke medicijnen je gebruikt, dus daar kun je over liegen zoveel je wilt. De rijvaardigheid wordt zelfs helemaal niet getest. Dat is nog te begrijpen bij iemand van veertig jaar, maar bij iemand ouder dan 75 kan dat toch niet!"

Huisarts

Edo Kieft ziet veel in het systeem wat Estland hanteert: "Daar is de huisarts bij de beslissing betrokken. Heel simpel, heel effectief. De huisarts moet de poortwachter zijn. Daarnaast moeten de keuringen veel beter. Er moet een rijvaardigheidstest komen. Anders neemt het probleem alleen maar toe." Volgens Edo Kieft kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen het werk nu al niet aan. De oplossing zou volgens hem meer in een lokale regeling gevonden moet worden.

Wat vind jij?

Vind jij het een goed idee om oudere automobilisten strenger te keuren of is dat helemaal niet nodig? We horen graag hoe jij daar over denkt!