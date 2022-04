Hoe maak je van je eigen omgeving een paradijsje voor planten, dieren en jezelf?

Gemeenten trekken steeds meer uit de kast voor een groenere leefomgeving, maar wat kunnen Noord-Hollanders zelf doen? Hoe creëer je een groene, klimaatbestendige omgeving voor jezelf en hoe maak je een tuin of balkon natuurvriendelijk voor vogels en insecten? Remco Daalder, voormalig stadsbioloog van Amsterdam: "Wip om te beginnen eerst al die tegels eruit."

Steden maken ruim baan voor de natuur. En dat is hard nodig, want uit onderzoek vorig jaar blijkt dat door klimaatverandering de kans op hevige regenval in Nederland groter is en dat die kans alleen maar verder zal toenemen. Ook de intensiteit van de buien neemt door klimaatverandering toe. "Waar we in steden vooral mee zitten is de waterafvoer. Nu we steeds vaker te maken hebben met stortbuien kan door verstening het water niet goed weglopen. Het gevolg hiervan is dat kelders en straten vollopen." Met geveltuintjes en grasveldjes kun je dat probleem juist tegengaan. "Mensen gooien vaak de hele boel vol met tegels, omdat dit weinig onderhoud nodig heeft. Haal die tegels allemaal weg, zet een paar planten neer en kijk gewoon eens wat er verder komt aanwaaien. Bovendien houden al die stenen veel warmte vast. Minder steen zorgt voor meer koelte in woningen op warme dagen", aldus Daalder. Maak je dak groen Oudere woningen zijn vaak slecht geïsoleerd, wat zorgt voor ijskoude winters en bloedhete zomers binnenshuis. Daar heeft Daalder een oplossing voor: "Maak je dak groen. Met wat aarde en simpele plantjes kom je al een heel eind, het levert veel hommels en zweefvliegen op. Daarnaast is het goed voor isolatie en voor de kwaliteit van je dakbedekking. Het scheelt je dus ook gewoon geld."

Urban Gardening is bovendien helemaal hot en happening, stelt de voormalig stadsbioloog. "Zelfs met een balkon kun je bijdragen aan de biodiversiteit van de stad. Zet wat plantenbakken neer en kies voor inheemse planten of voor lavendel of rozemarijn. Die koop je voor een euro bij de supermarkt en doen het heel goed op balkons. Maak van je balkon een paradijsje: het trekt libellen en vlinders aan." Vijver Ook op een dakterras zijn er genoeg mogelijkheden. "Hier kun je naast het plaatsen van plantenbakken denken aan een kleine tuin. Met wat meer aarde kun je in een daktuin zelfs struiken en bomen planten." Noord-Hollanders met een tuin doen er volgens Daalder goed aan een vijvertje aan te leggen. "Ik heb dat nooit begrepen: dan heb je een eigen tuin en ga je de hele boel asfalteren. Ik woon binnen de ring van Amsterdam en heb een vijvertje van twee vierkante meter. Daar leven nu zo'n vijftig salamanders, verschillende groene en bruine kikkers en libellen. Zelfs in grachtenbuurten krijg je salamanders, dus het geeft heel veel beloning. Het maakt eigenlijk niet uit waar je dit doet – zo'n vijvertje doet wonderen."

Een natuurvriendelijke manier van insectenbestrijding is het ophangen van nestkastjes. "Mezen zijn bijvoorbeeld heel handig, want die blijven in de buurt en zijn goed in het vangen van insecten die we niet zo leuk vinden. Ze lopen je ramen na op muggen en spinnen." Wondertjes in de binnenstad Voor een groene buurt moeten buren elkaar veel meer gaan opzoeken en op eigen initiatief projecten beginnen, adviseert Daalder. "Hier in de Pijp hebben ze daar al wondertjes mee verricht. Een boom wordt meestal omringd door een kaal stukje grond, boomspiegels genoemd. Bewoners hebben deze boomspiegels geadopteerd en ontfermen zich daarover. Ze kunnen het volledig naar eigen behoefte inrichten, waardoor er middenin de stad kleine tuintjes zijn ontstaan." Met de jarenlange afname aan flora en fauna en zware regenbuien in het verschiet, raadt Daalder aan gewoon te beginnen. "Er zijn genoeg buurtinitiatieven om je bij aan te sluiten, maar je kunt ook zelf iets opzetten. Daar zijn allerlei potjes voor. Als er een school in de buurt is, laat je kinderen meedoen. Door het als buurt samen te doen, leer je ook je buren op een andere manier kennen. Dus hup: aan de gang met z'n allen!"