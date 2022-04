Horinezen herdenken Joodse inwoners die 80 jaar geleden uit Hoorn werden weggevoerd

Op de plaquette staan de namen van 16 inwoners die door deze vervolging om het leven zijn gekomen. Het oudste oorlogsslachtoffer was 62 jaar. Om precies 12.10 uur werd er een minuut stilte gehouden, waarna de bloemen werden gelegd.

Voorzitter Eddy Boom van Comité 40-45 in Hoorn, las namens opperrabbijn Binyomin Jacobs, een brief voor. 'Ik ben dankbaar dat er via dit monument aandacht is voor het verleden opdat het nimmer weer zal gebeuren. Onze jeugd moet weten dat er hier ooit een Joodse Gemeente was', aldus Jacobs in zijn brief.

Educatie aan volgende generaties is volgens de opperrabbijn 'het wapen tegen iedere vorm van discriminatie, rassenhaat en antisemitisme'. Ook al is hij sceptisch: 'Zo geloof ik dat de enige wetmatigheid die we van de geschiedenis kunnen leren, is dat de mens nooit van de geschiedenis leert'.

Vrede

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Rank waren bij de herdenking. Die na de plechtigheid verder ging bij de Museumstoomtram. Met de letters van 'vrede' droegen zij allen een eigen stuk voor. "De betrokkenheid van kinderen is ieder jaar weer verrassend", ziet Boom.