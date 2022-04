Wethouders willen opvanglocatie in boerderij Langerlust in Zuidoost, adviescomissie is tegen

Als het aan wethouders Simone Kukenheim (Zorg) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) ligt, komt er in boerderij Langerlust in Zuidoost een 24-uurs opvanglocatie. Dat is tegen het advies in van Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC).

Het pand op Langerust, gebouwd in 1927, had jarenlang een horecabestemming. Sinds het vertrek van de Colour Kitchen in 2019 staat het gebouw aan de Gaasperplas leeg. Ondanks protest van buurtbewoners, die hoopten dat er horeca op de plek zou blijven, besloot het college in 2020 om Langerlust een zorgfunctie te geven. Voor horeca zou het vervolgens naar andere locaties op zoek gaan.

Weinig passende plekken

Volgens wethouder Kukenheim geven zorgaanbieders Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen al jaren aan dat er te weinig passende opvangplekken zijn in de stad. Mensen die er opgevangen krijgen zouden daardoor niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast zijn er op sommige locaties steeds meer incidenten, wat onder meer tot overlast in de omgeving leidt, zo schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Een prikkel-arme omgeving als Boerderij Langerlust zou wel een geschikte locatie zijn, stelt Kukenheim. "Mocht het zich toch voordoen, dan is het minder storend voor de omgeving. De cliënten hoeven dan minder gecorrigeerd te worden, wat hun rust en gedrag verbetert", schrijft ze.

Negatief advies

De plek van de boerderij maakt deel uit van de zogenoemde Hoofdgroenstructuur. Dat betekent dat er voor de eventuele komst van een opvang een speciale ontheffing nodig is. De Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) adviseerde al om van het landgoed geen opvanglocatie te maken. Volgens de TAC zou in een gebied als deze 'landschapsbeleving en agrarisch gebruik' centraal moeten staan. Een 24-uurs zorginstelling sluit niet aan bij het 'recreatieve profiel' van de omgeving, vindt de commissie.

Het stadsbestuur zegt het advies vooralsnog naast zich neer te leggen, omdat het te weinig geschikte alternatieven ziet voor een opvanglocatie. Het dilemma wordt vanmiddag besproken in de gemeenteraad.