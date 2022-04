Amsterdamse Pimentel, die honderden Joodse kinderen hielp wegsmokkelen, krijgt brug

Burgemeester Halsema opende samen met een kinderkoor, en in het bijzijn van een aantal kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg zaten, dinsdagmiddag de Henriëtte Pimentelbrug. "Henriëtte Pimentel is heel belangrijk geweest in het verzet. Dankzij haar zijn er talloze kinderen gered van een gruwelijke dood", vertelt de burgemeester.

De verzetsvrouw was directrice van de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg. Samen met onder meer Walter Süskind, Johan van Hulst en Felix Halverstad hielp zij de levens redden van zo'n 500 tot 800 Joodse kinderen. Naar de mannelijke verzetshelden werden al bruggen rondom de Plantagebuurt vernoemd. In Nieuw-West is sinds 2016 al een fietsbrug naar haar vernoemd.