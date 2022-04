ADO niet langs Jong PSV in inhaalduel; FC Volendam kan vrijdag promoveren

Doordat ADO Den Haag er vanavond niet in geslaagd is om het inhaalduel met Jong PSV te winnen, kan FC Volendam aanstaande vrijdag in Den Bosch promotie veiligstellen. In de 64 minuten die nog gevoetbald moesten worden in Den Haag, wist de thuisploeg de 0-1 achterstand niet om te zetten in een overwinning. Het werd uiteindelijk 2-2.