Nóg een Beverwijkse coffeeshop moet sluiten, oordeelt de burgemeester

Na coffeeshop Life II, moet ook Stingray aan de Belgiëlaan in Beverwijk dicht. Op 2 mei moet de winkel gesloten zijn, heeft burgemeester Martijn Smit gisteren bepaald. De directe aanleiding blijft nog in nevelen gehuld.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten coffeeshopeigenaren 'van goed levensgedrag' zijn, en dat is niet (meer) het geval, oordeelt Smit. Dat besluit volgt na een bestuurlijke rapportage die NH Nieuws niet mag inzien van de gemeente.

Wat het precies inhoudt, dat de eigenaren niet meer van goed levensgedrag zijn, kan een woordvoerster van de gemeente niet zeggen. De gemeente wil er wel over kwijt dat de sluiting 'past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning'.

Malafide ondernemers

Burgemeester Smit: "Mijn doel is om een einde te maken aan ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen."

Het is al het tweede Beverwijkse hasjhuis dat de deuren moet sluiten. Eerder dit jaar werd Life II definitief opgedoekt. De eigenaar van die coffeeshop zou jarenlang te weinig belasting hebben betaald en ook een paar keer boetes hebben gehad omdat hij te veel hasj en wiet bij zich had.

Dertigjarig bestaan

Stingray kan de beslissing van de burgemeester nog aanvechten, waardoor de kans groot is dat de coffeeshop, die afgelopen jaar zijn dertigjarig bestaan vierde, ook na 2 mei in ieder geval tijdelijk nog open mag zijn.

Als ook de coffeeshop aan de Belgiëlaan op een gegeven moment definitief opgedoekt wordt, is er volgens de woordvoerster van de gemeente ruimte in de Beverwijkse APV voor een nieuwe shop: er mogen in totaal drie coffeeshops zijn in de stad.