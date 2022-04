Vrienden Bloemendaalse bos bouwen vluchttunnel voor kleine bosdieren

Goed nieuws dus voor muizen, egels en andere kleine dieren in het Bloemendaalse bos. Dankzij de inspanningen van de vereniging Vrienden van het Bloemendaalse Bos hebben ze binnenkort een unieke schuilstrook aan de rand van hun bos. Het is een honderd meter lange tunnel van gebogen metaalgaas, begroeid met winterhard groen. Het biedt een vluchthaven aan kleine dieren, zoals muizen egels en allerlei insecten. Op die manier wordt bijgedragen aan de soortenbescherming van het bos.

Trots

De tunnel is een idee en ontwerp van voorzitter Ton Hoenderdos van de Bloemendaalse vereniging. Hij is trots dat zijn ontwerp door de jury van het Betrekken bij Groen Fonds werd uitgekozen. "Ik vind het vooral leuk dat de jury het innovatieve karakter van het plan waardeert" zegt Hoenderdos trots.

Voor zover hij weet bestaat zo'n schuilstrook nog niet. Hoenderdos heeft al contact gelegd met enkele basisscholen in de buurt van het bos. Hij wil kinderen betrekken bij de aanleg en het onderhoud van de vluchtstrook. Hoenderdos weet nog niet precies wat voor dieren zich in de tunnel zullen melden. "Van ecologie heb ik eigenlijk niet veel verstand, maar ik heb al geopperd om camera's in de tunnel te op te hangen, dan kunnen we zien wie er gebruik van maakt".

Provinciale steun voor buurtprojecten

Het plan voor de schuilstrook is een van de 48 projecten die geld krijgen van het provinciale Betrekken bij Groen Fonds. In Bloemendaal krijgen ze 1700 euro voor de tunnel. "Dat is de helft van wat we hadden aangevraagd, maar dat is eigenlijk prima. Dan kunnen we kijken of het werkt", zegt penningmeester Marjon Vrolijk. Het fonds deelt in 2022 ruim een ton uit aan projecten van vrijwilligersgroepen, die de biodiversiteit en soortenbescherming in onze provincie versterken. In totaal werden 92 aanvragen ingediend. Er was ruim vijf keer zoveel geld nodig geweest om alle projecten te kunnen honoreren.