WMO-taxi laat cliënten uren wachten: "Dan is mijn afspraak bij de dokter voorbij"

Amstelveners die gebruik maken van de WMO-taxi zoeken wanhopig naar alternatieven. Sinds het vervoer in handen is van vervoersbedrijf Maasstad Regie Centrale (MRC) is het een puinhoop. Cliënten zitten uren te wachten en missen soms zelfs doktersafspraken.

Lonneke Bikker (58) zit dubbel in de zorgen. Omdat ze tweezijdige borstkanker heeft gehad en daarmee weinig energie, maakt ze zelf regelmatig gebruik van de WMO-taxi. Ook haar 86-jarige moeder gaat met de taxi. Het levert veel stress op, want zowel Lonneke als haar moeder dreigen steeds vaker belangrijke doktersafspraken te missen.

"Ik moest met mijn moeder naar de oogkliniek", geeft Lonneke een voorbeeld. "Op het moment dat wij opgehaald zouden worden, belden ze op dat ze een uur tot drie kwartier later zouden komen. Dat heeft geen zin meer, want dan is die afspraak al voorbij. Toen ik boos werd aan de telefoon stond er opeens binnen een kwartier een privétaxi." Aan de chauffeurs ligt het volgens Lonneke niet. "Die krijgen juist alles over zich heen." Tekst gaat door na video.

Lonneke heeft maar al te vaak meegemaakt dat MCR haar of haar moeder anderhalf tot twee uur liet wachten. Ook de 46-jarige Sabine uit Amstelveen maakt vanwege een bindweefselaandoening sinds 2018 gebruik van de WMO-taxi. "Ik kan niet zo goed lopen", vertelt ze aan NH Nieuws, "en ik ben valgevaarlijk in de bus, want chauffeurs wachten vaak niet (met wegrijden, red) tot je zit. Daarom ben ik aangewezen op WMO-vervoer."

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een wet die gemeenten voorschrijft te investeren in de zelfredzaamheid van voornamelijk oudere en mindervalide inwoners, om te stimuleren dat ze zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, en minder snel naar een verzorgingstehuis hoeven te verhuizen.

Het varieert een beetje, maar meestal doet ze zo’n drie keer per week een beroep op de WMO-taxi. Vaak is dat met een medische reden, voor de fysiotherapeut, het ziekenhuis of de tandarts, soms voor een sociale activiteit. Tot januari, toen vervoerder Munckhof het WMO-vervoer verzorgde, ging dat van een leien dakje, maar sindsdien is het hommeles. “Ik kan nergens meer op tijd zijn en ben de hele dag in de weer met die taxi", vertelt Sabine.

Tandarts afgezegd Ook eerder deze week, toen Sabine moest om 13.00 uur bij de tandarts moest zijn, ging het fout. Omdat ze de WMO-taxi uiterlijk anderhalf uur voor vertrek dient te reserveren, belde ze om 10.45 uur met MRC. "Maar om 12.50 uur waren ze er nog niet", vertelt Sabine, die toen geen andere mogelijkheid zag haar afspraak bij de tandarts af te zeggen. Toen ze bij MRC informeerde, bleek de taxi vertraagd. De tandarts had nog wel een gaatje om 16.00 uur, vertelt Sabine. "Maar toen ik zei dat ik een half uur later een taxi kon krijgen, zeiden ze dat ik maar even lekker moest gaan winkelen in Kostverlorenhof. Maar dat kan ik dus niet door mijn bindweefselziekte." Uiteindelijk heeft ze haar afspraak dus last minute moeten afzeggen, en moet een nieuwe afspraak maken, in de hoop dat de WMO-taxi haar dan beter gezind is. "En misschien krijg ik de rekening nog wel", speculeert ze over de gevolgen van haar ‘no show’ bij de tandarts.

Het zijn de laatste tijd geen uitzonderingen, benadrukt Sabine, die naar eigen zeggen al sinds januari bij MRC en de gemeente aan de bel trekt over de lange wachttijden. "Bij de fysio zit ik na afloop vaak anderhalf uur te wachten op een stoeltje in de wachtkamer. Gelukkig had ik laatst brood en een flesje water meegenomen." Ze maakt zich veel zorgen over alle senioren die gebruik maken van het vervoer. "Laatst zag ik in het bos een oude vrouw met een rollator, die uiteindelijk anderhalf uur heeft staan wachten. Zo sneu."

Door het stof Sinds MRC verantwoordelijk is voor het WMO-vervoer regent het klachten bij de gemeente, bevestigt wethouder van Zorg en WMO Marijn van Ballegooijen. De meeste klachten gaan volgens hem over de lange wachttijden. Het bedrijf zelf laat in een reactie weten te kampen met een tekort aan chauffeurs. "Door de grote vraaguitval (minder boekingen) in de twee coronajaren hebben veel chauffeurs ontslag genomen", aldus een woordvoerder van MRC. Het bedrijf gaat diep door het stof, maar belooft verbetering. "Ja, wij herkennen de klachten over het vervoer dat op dit moment ook niet het serviceniveau heeft zoals wij dat zelf ook willen leveren", zeggen zij. "Dat spijt ons zeer, want we achten ons zelf zeker in staat die kwaliteit wel te kunnen leveren op basis van onze jarenlange ervaring." Volgens MRC kunnen cliënten op dit moment wel een privétaxi op kosten van het bedrijf bestellen, maar veel klagers zeggen dit alternatief niet aangeboden te hebben gekregen.