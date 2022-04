De 49-jarige trainer heeft in België nog een contract tot de zomer van 2023, maar zou voor een afkoopsom van 1,5 miljoen euro door de Amsterdammers kunnen worden opgehaald.

De Amsterdamse clubleiding zou al hebben geïnformeerd naar de contractsituatie van Schreuder, die in het succesvolle seizoen 2018/19 als assistent van Ten Hag bij Ajax werkte. Hij vertrok in de zomer van 2019 om hoofdtrainer te worden van Hoffenheim. Daarna was hij nog actief als assistent-trainer van Ronald Koeman bij Barcelona, waarna hij in januari 2022 een contract voor anderhalf jaar tekende bij Club Brugge.

Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer, aangezien Ten Hag een mondeling akkoord heeft bereikt met Manchester United en binnen enkele weken vertrekt.