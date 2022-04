Ronald zat in vliegtuig dat noodlanding maakte: 'Linkerraam volledig verbrijzeld'

In de nacht van zondag op maandag moest een vliegtuig van TUI dat van de Dominicaanse republiek naar Amsterdam zou vliegen, een 'voorzorgslanding' maken op Curaçao. De piloot besloot dat te doen omdat er een barst in de voorruit in de cockpit was ontstaan. Op NH Radio sprak presentator Patricia Nagelkerke haar buurman Ronald, die in het toestel zat.

"We vertrokken gewoon en na een uur zouden we eigenlijk het eten opgediend krijgen en toen werd er gezegd dat gaan we niet doen, dat gaan we afbreken. Toen dacht ik al, dat is wel gek", schetst Ronald de situatie. "Toen kwam heel kort daarna een bericht van de captain dat er een 'barstje' was ontstaan in het voorruit. Ze durfden het niet aan om de hele oceaan over te vliegen en hebben besloten om een noodstop te maken."

'Een barstje'

Dat was best een eng moment, want het toestel vloog al in de lucht. "Hij zei, 'het zijn dubbele ramen en het is een kleine barst, dus dat kan op zich niet zoveel kwaad'." Ronald was gerustgesteld, maar zijn reisgenoot was minder enthousiast. "Hij heeft ook gevlogen en zei, 'als het raam eruit barst dan hebben we een groot probleem want het is -40 graden', dus dat is natuurlijk niet te doen."

"De captain vertelde dat we weer teruggingen naar Curaçao", gaat Ronald verder. "Toen moesten we eerst heel veel kerosine lozen, want we zaten natuurlijk helemaal vol en dat is levensgevaarlijk als je gaat landen. Dan ben je letterlijk een bom."

"Dat was een heel raar geluid, je hoorde echt dat er iets geloosd werd in de oceaan", beschrijft hij. "En toen uiteindelijk zijn we geland op Curaçao en toen stonden alle hulpdiensten klaar."

Verbrijzeld raam

Maar na de landing begon het lange wachten: "We moesten nog een hele tijd blijven zitten, we mochten er niet uit want Curaçao wilde de grens niet opendoen. Dat was toch wel heel veel gedoe."

Dat de noodlanding niet voor niks is geweest, bleek wel toen de passagiers naar buiten mochten. "Toen we uiteindelijk het vliegtuig uitliepen, zagen we dat het linkerraam volledig verbrijzeld was", vertelt Ronald ontsteld.

Lichte paniek

In de lucht merkte hij al dat mensen om hem heen toch een beetje paniekerig werden en ook bij Ronald zelf zat de noodlanding niet helemaal lekker. "Het schiet toch wel even door je hoofd, ook omdat die vriend zei 'het kan echt wel fout gaan'."

"Het eerste wat ik dacht was dat ik blij ben dat het aan het einde van de vakantie is", zegt hij lachend. "En toen dacht ik, 'nou doe maar een wijntje!'. Maar dat kregen we niet meer."

Ondertussen zit Ronald al bijna twee dagen in een hotel, te wachten op updates. "Niemand weet nog wanneer we terug gaan. Ik hoorde van vrienden uit Amsterdam dat er voor morgen een vlucht gepland staat, maar officieel weet ik nog helemaal niks."