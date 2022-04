Hilversums crematorium moet zeker vijf uitvaarten verplaatsen na korte felle brand

De korte brand veroorzaakte vanmorgen veel schade aan de gevel van het crematorium aan de kant van de ontvangstruimte.

De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door medewerkers van de groenvoorziening. "Ze waren onkruid aan het wegbranden. Toen zijn er waarschijnlijk droge bladeren gaan smeulen en dat heeft de brand veroorzaakt", vertelt Van Loon. "We hadden geluk dat medewerkers de brand snel ontdekten en meteen zelf begonnen met blussen. Dat heeft echt erger voorkomen. De brandweer heeft dat werk daarna overgenomen."

Uitvaarten verplaatst

Op het moment van de brand was er geen uitvaart aan de gang, voor vandaag stond er nog wel één gepland. "We hebben de nabestaanden van deze uitvaart snel gebeld om het slechte nieuws te vertellen en de herdenkingsplechtigheid te verplaatsen naar onze begraafplaats aan de Bosdrift", vertelt Van Loon.

Hetzelfde geldt voor zeker vier andere uitvaarten deze week. "Het is niet zo dat een uitvaart binnen niet kan, maar de schade is prominent aanwezig. Daar willen we nabestaanden niet mee confronteren op een toch al verdrietige dag."

Uitvaartstichting Hilversum heeft na de brand snel contact opgenomen met een aannemer en de leverancier van de gevelplaten om de schade zo snel mogelijk te repareren. "Alles wordt meteen in gang gezet en er wordt binnen bijvoorbeeld nu al schoongemaakt. Hoe snel de gevel gerepareerd wordt, is nog heel even afwachten en hangt af van levertijden. We houden daarom voor volgende week ook nog een slag om de arm. De kans bestaat dat we ook dan uitvaarten moeten verplaatsen naar een van onze andere locaties."