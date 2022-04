Zorgen over het recycletarief: "Mijn restafval is 90 procent luiers, dat kan niet minder"

Terwijl de Heerenweide, waar Van Rijswijk woont, ‘één en al baby’ is. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Meerdere ouders hebben de gemeente benaderd, maar ze kregen dezelfde reactie. Ze denken niet mee, terwijl ik wéét dat er op sommige plekken al luiercontainers bestaan. Zet ze aan de rand van de stad wat mij betreft, wij rijden er wel heen.”

“De gemeente heeft nog geen uitspraak gedaan over de prijzen, maar ik heb zóveel restafval, door die luiers.” Toen ze hoorde over de plannen maakte ze zich sterk voor een luiercontainer. Op Facebook plaatste ze een oproep en ze belde de gemeente. “Bij de gemeente kreeg ik een man, die was helemaal link. Die ging echt niets mee doen.”

Onderzoek van het Centraal Planbureau naar diftar, een systeem vergelijkbaar met het recycletarief, laat zien dat veel jonge ouders met het luierprobleem kampen. Daarnaast is het systeem in steden niet populair: mensen wonen klein en hebben in en om het huis geen ruimte voor extra afvalbakken om te scheiden. Daarnaast is er weinig sociale controle, waardoor er een grotere kans bestaat dat mensen afvalzakken op straat dumpen.

Ook in gemeenten met veel oudere inwoners is diftar minder vaak ingevoerd. Het Planbureau vermoed dat er zorgen bestaan over de moeite die het ouderen kost om hun afval te scheiden, doordat zij bijvoorbeeld afval naar containers op afstand moeten brengen of omdat zakken te zwaar worden.

Te weinig afval

Het scheiden zelf is volgens Nico van Nijendaal, van Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen (SGOV), niet het probleem voor ouderen. Hij scheidt zijn afval zo goed dat hij nauwelijks wat overhoudt en is bang dat, ondanks zijn minimale afvalproductie, hij toch veel kwijt is. Van Nijendaal heeft per week één liter restafval: voor de kleinste afvalzak van 30 liter zou hij 30 weken aan het sparen zijn.

“We scheiden goed, dan houd je weinig over. We hebben een klein emmertje en doen daar twee weken mee. Ik hoor dit probleem bij veel ouderen: als je alleen woont, of met twee, houd je weinig over. Dan wordt het erg duur om voor dertig liter te moeten betalen. Mensen denken dat ouderen rijk zijn, maar veel ouderen hebben niet veel reserves en moeten het doen met een klein pensioen.”

Ondergrondse containers te ver

Van Nijendaal ziet op tegen de grote hoeveelheid die hij moet verzamelen. Daarbij vindt hij de ondergrondse containers niet toegankelijk voor ouderen. “Het is voor ouderen nu al een probleem om daar te komen. Ver weg, op de fiets met een zakje afval.”

Zelf heeft hij de oplossing al bedacht: de terugkeer van de ‘zwartbak’, de kliko voor restafval. Volgens Van Nijendaal heeft in Velsen bijna niemand meer zo’n zwartbak, terwijl het ‘sparen’ van restafval in die bak prima kan. “Je zou ‘m zeven weken buiten kunnen laten staan en als -ie wordt opgehaald hoeven ouderen ook geen stuk meer te lopen.”

Wasbare luiers

Van Rijswijk hoopt dat de gemeente zich nog bedenkt over de luiercontainers. Wasbare luiers, daar gaat ze niet aan beginnen. “Als iemand zich daar prettig bij voelt, prima, maar ik ga dat écht niet doen. Dan ben ik ook nog elke dag aan het wassen, dan ben ik niet eens goedkoper uit.”