Middelbare scholier in Enkhuizen geschorst na onaangekondigde drugscontrole

Vier gram aan drugs, grinders en wat lege wietzakjes en buisjes. Dat was de vangst na een onaangekondigd bezoek op de middelbare scholen in Enkhuizen en Stede Broec. Eén scholier werd hierdoor geschorst.

Kluisjescontrole bij West-Friese scholen - Aangeleverd

Op de RSG in Enkhuizen, die zo'n 1.500 leerlingen telt, werd één leerling tijdelijk geschorst. Directeur Eugène Kramer is tevreden met de controle en boodschap die er uitgaat. Hij zit dan ook geen reden om het beleid te verscherpen. "We zijn niet naïef. Natuurlijk hebben we liever dat er niks gevonden wordt. Maar wat er in de samenleving speelt, speelt ook bij ons. Kijk, als er meerdere leerlingen door de mand vallen, dan is het een ander verhaal. Dat is nu niet het geval." Drugshonden Want eind vorige week werden leerlingen op de middelbare scholen in Enkhuizen en Stede Broec verrast. De politie kwam onaangekondigd met drugshonden een kijkje nemen bij de schoolkluisjes. Ze gingen op zoek naar wapens, messen en drugs. De zoektocht begon op de RSG in Enkhuizen en het Martinuscollege in Grootebroek, waarna de Praktijkschool en het Clusius College in Grootebroek in de middag aan de beurt waren. Alleen op die laatste school is niets gevonden. Op de andere drie sloeg de hond aan bij een aantal kluisjes, schooltassen en toiletten.

Drugshond bij kluisjes - Aangeleverd

Op een toilet deed de politie een opmerkelijke vinding: vier gram aan drugs. Ook werden er lege grinders (gebruikt voor het verkruimelen van wiet, red.), wietzakjes en buisjes (om joints in te bewaren, red.) aangetroffen. De gevonden drugs is in beslag genomen door de politie, waarna de directie contact opnam met de ouders van de leerling. Hij is tijdelijk geschorst. Het verrassingselement blijft belangrijk, vindt Kramer. "Daarom werden er twee scholen tegelijk gecontroleerd. Als ze elkaar gaan appen, dan vind je zeker niets. Daarbij kan het zinvol zijn om het weer onder de aandacht te brengen. Door corona hebben we het een tijdje niet kunnen doen." Veilig en vrij Ook burgemeesters Ronald Wortelboer (Stede Broec) en Eduard van Zuijlen (Enkhuizen) zijn tevreden. Want, zo benadrukken zij: je veilig en vrij voelen, moet weer normaal zijn. Zeker op school. "Daarom zijn we helder in onze gemeenten over wat kan en mag en zien we erop toe dat die grenzen niet worden overschreden, ook bij jongeren. We voeren daarop controles uit."

Jaarlijkse controle op West-Friese scholen De controles op wapens, messen en drugs vinden jaarlijks plaats op de middelbare scholen in West-Friesland, als onderdeel van het convenant Veilige School, een samenwerking tussen politie, gemeente en directie. Tijdens corona werd er niet gecontroleerd, nu zijn de onaangekondigde controles weer onderdeel van het beleid.