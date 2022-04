Rapper Murda veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege songs over wiet

De Nederlands-Turkse rapper Murda is in Turkije veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden. De reden voor zijn veroordeling is dat hij in zijn songteksten het gebruik van cannabis zou promoten. Dat laat de artiest via zijn Instagram weten. De rapper, geboren en getogen in Amsterdam Noord, heeft besloten om in hoger beroep te gaan tegen de straf.