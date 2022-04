Gemeente Amsterdam wil 29 nieuwe elektriciteitsstations om stroomnet uit te breiden

Uit onderzoek van Liander en de gemeente blijkt dat in 2050 de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger is dan nu. Dit terwijl de helft van de nieuwe grootverbruikers in Noord en gedeeltes van West al geen stroom kunnen krijgen omdat de huidige elektriciteitsstations de maximale capaciteit hebben bereikt.

Naast de bouw van de nieuwe en uitbreiding van de oude elektriciteitsstations, is het plan dat er ruim duizend nieuwe transformatorhuisjes in de stad komen. De nieuwe elektriciteitsstations komen vooral in Noord, West en Zuidoost. De meeste werkzaamheden zullen tussen 2023 en 2028 plaatsvinden.