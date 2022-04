Stadionverbod voor Ajaxfan na pogingen om steward te zoenen

De brief die de man had ontvangen ging rond op Dumpert. De woordvoerder van Ajax heeft aan AT5/ NH Amsterdam bevestigd dat de brief echt is en dat de man dus een stadionverbod heeft gekregen. Hoe lang het stadionverbod geldt wil de club nog niet zeggen.

Naast een toegangsverbod in de Johan Cruijff Arena mag de supporter ook geen uitwedstrijden, het supportershome, sportpark De Toekomst en andere evenementen van Ajax bezoeken. De club heeft daarnaast ook een melding van het incident gemaakt bij de KNVB. De voetbalbond kan besluiten dat hij een landelijk stadionverbod en een boete van 450 euro kan krijgen.