Hockeyers Bloemendaal prolongeren Europese titel: 'Feest ging door tot in de kleine uurtjes'

"Het was supermooi om eindelijk weer voor een volle bühne te kunnen spelen, in de stralende zon. Om dan voor de tweede keer op rij te winnen is uniek en maakt de overwinning extra speciaal", aldus Jasper Brinkman, die gistermiddag met het herenteam van HC Bloemendaal weer Europees wereldkampioen werd.

Maar ook het enthousiasme van de achterban was volgens Brinkman indrukwekkend. "Bij vertrek naar de finale toe werden we al door enorm veel mensen uitgezwaaid en bij terugkomst was de hele gemeente uitgelopen om ons toe te juichen. Dat geeft dan een extra goed gevoel."

Voor het tweede jaar op rij won Bloemendaal de Euro Hockey League. De titelverdediger versloeg in het Wagener stadion in het Amsterdamse Bos het Duitse Rot Weiss Köln in de finale met 4-0. Voor Brinkman, die sinds zijn tiende voor de club speelt, was het de derde keer dat hij Europees kampioen werd. "Het zegt genoeg hoe wij als team afgelopen jaar hebben gepresteerd, het prolongeren van onze titel is een extra beloning", aldus de verdediger.

“Het was een ongelooflijk feest gistermiddag, meer dan 400 man was naar de hockeyclub gekomen om de winst samen te vieren”, zo vertelt ook Els van Mierlo, voorzitter van de hockeyclub. Niet alleen vanwege de winst van ‘haar mannen’, maar ook het feit dat het weer gezamenlijk gevierd kon worden. “Vorig jaar hebben ze ook gewonnen, maar vanwege de coronabubbel waar we toen middenin zaten, konden we het maar met een klein aantal mensen vieren”, aldus Van Mierlo.

Dit jaar mocht tot groot genoegen van eenieder de overwinning weer volop worden gevierd. Niet alleen een geweldige ervaring voor de honderden aanwezige hockeyliefhebbers, ook voor de club maakt het de overwinning extra speciaal. “Het is heerlijk om te winnen, maar het is helemaal geweldig om het samen te mogen vieren”, zegt Van Mierlo.

Een klasse apart

Ook de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest zat gistermiddag op de bühne in het zonovergoten Wagenaar stadion in het Amsterdamse Bos en was live getuige van de overwinning. “Het was een magistrale wedstrijd. Ze speelden zeer compact, krachtig en enorm gedisciplineerd. Ze zijn absoluut een klasse apart”, aldus een zeer trotse burgervader.

Dat Bloemendaal een klasse apart is, bevestigt de prestatie van gisteren. Het herenteam is pas de eerste ploeg die zijn titel in de Euro Hockey League, die bij de mannen sinds 2007 bestaat, weet te prolongeren. Bloemendaal, tevens koploper van de Hoofdklasse won het toernooi eerder in 2009, 2013, 2018, vorig jaar en dus gistermiddag voor de vijfde keer.

'Grof genieten'

De huldiging naderhand op het balkon van clubhuis ging gepaard met vuurwerk, luid applaus en veel gejuich. Burgemeester Roest sprak op het balkon zowel de spelers als de menigte toe. “Buiten het feit dat het een enorm knappe prestatie was en een volkomen terechte overwinning, was de uitzinnige menigte tijdens de huldiging laat de essentie zien. De club leeft in de gemeenschap en er is een enorme betrokkenheid naar de club toe vanuit alle dorpen binnen onze gemeente”, zegt Roest. “Zo’n dag als gisteren is voor mij als burgemeester ‘grof genieten’.”

En genieten deed iedereen, het feest op de hockeyclub ging volgens Roest door tot in de kleine uurtjes. Vandaag zullen de spelers naar alle waarschijnlijkheid gebruiken om bij te komen en nog even na te genieten, maar daarna moeten ze weer aan de bak. Vanaf 15 mei starten de wedstrijden om die andere felbegeerde titel, landskampioen worden.