Protest tegen ontslag docent om etentje waarbij dronken scholier in ziekenhuis belandde

Een docent van de Aalsmeerse mavo-afdeling van de Yuverta-scholenkoepel (voorheen Wellantcollege) is ontslagen omdat een minderjarige leerling in zijn bijzijn stomdronken werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ouders pleiten de mentor van hun kinderen in een brief aan de school vrij, en vragen de directie het ontslag ongedaan te maken.

Directeur Marketing en Communicatie Marc van Zanten van onderwijskoepel Yuverta bevestigt aan NH Nieuws dat tijdens een etentje zo'n twee weken geleden één leerling vanwege overmatig alcoholgebruik onwel werd. "De leerling is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig gaat het nu goed met de leerling", aldus Van Zanten.

Initiatief

De vraag of het etentje een initiatief van de docent of van de leerlingen was, is volgens Van de directeur irrelevant. "Het initiatief om naar het restaurant te gaan is in de klas ontstaan, en waar het initiatief ook vandaan komt, je moet je als docent bewust zijn van de voorbeeldfunctie die je hebt."

De mogelijkheid dat de leerlingen voorafgaand aan het etentje in een andere setting - zonder het gezelschap van de docent - hebben ingedronken, is geen verzachtende factor, vindt de school.

'Grof schandaal'

De ouders van de betreffende leerlingen zijn verbolgen over het ontslag van de docent, schrijft het Aalsmeerse nieuwsplatform 0297. Het etentje was een initiatief van hun kinderen om de beperkende coronaperiode af te sluiten en 'stoom af te blazen', schrijven ze in een brief aan de school. Het restaurant is verantwoordelijk, vinden de ouders, maar de restauranteigenaar ontkent drank te hebben geserveerd aan minderjarigen.

Voor veel leerlingen zou de docent een steun en toeverlaat zijn geweest. Sommige ouders noemen het een ontslag van de docent een 'grof schandaal', zo laat een medewerker van de omroep weten.

Ontslag niet teruggedraaid

De brief heeft de directie wat betreft het ontslag van de docent niet op andere gedachten gebracht. Wel is de school inmiddels met de ouders in gesprek. "De gezondheid van de leerlingen staat bij ons voorop", besluit Van Zanten.