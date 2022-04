Einde aan 180 jaar sporthistorie door fusie RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp

De sportverenigingen RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp slaan de handen vanaf volgend seizoen ineen. Onlangs stemde een meerderheid van de leden in met de fusie van de clubs. Beide clubs bestonden al meer dan 90 jaar, maar gaan volgend seizoen verder onder de naam SCPB '22.

Eerste elftal Pancratius in 1937 - RKSV Pancratius

De verenigingen hebben de krachten gebundeld omdat beiden in de toekomst gaan verhuizen naar Sportpark de Veldpost, net buiten het dorp. Om te voorkomen dat er op hetzelfde sportpark twee voetbalcomplexen zouden komen, hebben de verenigingen besloten de leden een fusie voor te stellen. Bij beide verenigingen stemde een meerderheid van de leden in met de fusie. Gloednieuwe naam en clubkleuren Vanaf 1 juli zullen de leden in de clubkleuren van SCPB '22 (SC Pancratius-Badhoevedorp) het voetbalseizoen beginnen. Hoewel in de clubkleuren en de nieuwe naam beide verenigingen terugkomen, is niet iedereen onverdeeld enthousiast. SC Badhoevedorp viert dit jaar hun 91-jarige bestaan, Pancratius werd 92 jaar geleden opgericht.

Bij elkaar ruim 180 jaar historie waar vanaf 1 juli dus een einde aan komt. Paul Smorenburg, bestuurslid bij RKSV Pancratius benoemt de jaren '80 als de gloriejaren van de voetbalclub. "In die periode werd het eerste elftal meerdere keren kampioen in de eerste klasse." SC Badhoevedorp werd op 1 juli 1931 opgericht. Onder de naam s.v. Lijnden beleefde de club een ongelukkig eerste seizoen: vanwege een ongerechtigde speler, Jo Bos, geroyeerd bij zijn vorige vereniging SEWO, werden alle wedstrijden van s.v. Lijnden, waarin hij gespeeld had, ongeldig verklaard en kreeg de club een boete van ongeveer 70 gulden.

Eerste elftal S.V. Lijnden in 1931 - SC Badhoevedorp

Enkele jaren verstreken en na zo'n acht jaar werd het al tijd voor een nieuw clubhuis. De vereniging was en wilde financieel gezond blijven en daarom was er geen groot budget beschikbaar om het clubhuis op te knappen. Toch ontstond er een buitenkans: via contacten bij Ajax kon de vereniging voor 400 gulden een clubhuis overnemen, al was het vervoeren van het clubhuis over de weg wel een uitdaging. Nadat het gebouw gedemonteerd en vervoerd was naar Badhoevedorp konden de sportievelingen hun intrek nemen.

S.V. Lijnden nam in 1939 clubhuis over van Ajax - SC Badhoevedorp

In 1986 fuseerde de vereniging, net als nu om praktische redenen, met S.V. Badhoevedorp. Zo'n 14 jaar eerder was er een afsplitsing geweest met de zaterdagafdeling, zij vertrokken naar de andere club en daarom besloten de verenigingen de krachten te bundelen en met de nieuwe naam Sport Combinatie Badhoevedorp verder te gaan. Rood shirt met zwarte baan En nu, zo'n 36 jaar later, ondergaat de club opnieuw een verandering. Vanaf 1 juli voetbalt de jeugd in Badhoevedorp met de naam SCPB '22 op de borst. In een rood shirt met een diagonale zwarte baan worden de clubkleuren van Badhoevedorp en Pancratius gecombineerd, strijdend voor toekomstige kampioenschappen. Meer historie over in ieder geval SC Badhoevedorp is terug te lezen op de website van de vereniging. Vanaf de oprichting tot vandaag staat het reilen en zeilen tot in detail beschreven. SC Badhoevedorp viert op 18 juni het 90-jarig jubileum, de vereniging bestaat al langer, maar vanwege corona kon er niks gevierd worden. Aanmelden voor het feest kan via de website.