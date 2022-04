Arno en Igor dromen van de wederopbouw van hun bloemenpark in Oekraïne

Arno Klijbroek en Igor Dobrutski openen twee jaar geleden, 25 kilometer buiten Kiev, een groot bloemenpark. Vanaf het begin is het een groot succes met rond de 150.000 betalende bezoekers. Maar in februari rollen er meer dan 300 Russische tanks het terrein op. Van het park is daarna weinig meer over.

"Toen Igor de foto's van het leger kreeg van de huidige toestand van het park, zei hij: 'Dit is het einde, dit krijg ik nooit meer overeind'. Ja, verslagenheid", vertaalt Arno Klijbroek die zelf al 25 jaar in de buurt van Kiev woont, maar nu, vanwege de oorlog, met zijn gezin inwoont bij zijn vader in Tuitjenhorn. Hij verkoopt in Oekraïne bloembollen voor exporteur Stokolex uit Dirkshorn en zo kwam de band met Igor tot stand. "Alle reacties op Facebook op de verwoestingen geven Igor de kracht om weer aan de opbouw te kunnen beginnen."

Zakenpartners Arno Klijbroek en Igor Dobrutski brachten maandag een bezoek aan de Keukenhof. En dat zorgt voor dubbele gevoelens. "Al die mensen en ik zie passagiersvliegtuigen overkomen. Ik hoop dat Oekraïne dit snel ook weer mag meemaken", zegt Dubrotski. Voor hem is het 'uitje' naar de Keukenhof een kwestie van inspiratie want hij weigert bij de pakken te gaan neerzitten. Hij is er inmiddels van overtuigd dat hij het park opnieuw gaat opbouwen.

"Hotels, restaurants, alles is met de grond gelijk gemaakt en is niet meer te herkennen", vertaalt Arno Klijbroek, "Het meest cynische is misschien wel de verwoesting van de draaimolen die bij de entree van het park stond voor de kinderen. Die hebben ze gebruikt als schietschijf en daar is ook niks meer van over"

"Wij leefden voor het neerzetten van wat moois, maar blijkbaar wordt dat niet door iedereen gewaardeerd", zegt Igor Dobrutski. Bij de start van de oorlog in februari verwoesten de Russische tanks alles wat overeind staat. "Het was gewoon een park voor burgers, er was geen militaire basis in de buurt. Het was 300 hectare natuurschoon"

Ze maken zich erg zorgen over de situatie in het Oosten van het land. Maar nu de Russen het gebied rond Kiev verlaten hebben, komen toch al de eerste gedachtes aan wederopbouw naar boven. "Het streven is om het park begin mei toch al te openen. Maar we kunnen er nu nog niet in", zegt Igor Dubrotski, "Het leger is bezig om alle mijnen te ruimen. Dus het hangt echt af van de situatie daar"

"Maar we willen zo snel mogelijk open. Er zitten nu ook 67 medewerkers zonder werk", vult Arno Klijbroek aan. "Het is dan een teken van optimisme, van de draad weer oppakken. Dat hebben we ook kunnen ervaren in de jaren dat we wel open waren. Het geeft de mensen een enorme drive, ook buiten de oorlog. Als we weer open kunnen is dat een enorm teken aan de wand dat de wederopbouw is begonnen"

Hulp

De band met Nederland is sterk. De KLM heeft er vorig jaar nog bomen geplant. Ze hopen dat er vanuit hier wat steun komt. "Alle technische materialen voor onderhoud zoals heggenscharen en trekkers zijn weg. Ook de golfkarretjes om minder mobiele mensen rond te rijden zijn verdwenen. Maar we hebben natuurlijk ook bollen nodig. Als bollenexporteurs willen helpen, graag!", vertelt Igor Dobrutski. "We hopen dat we volgend jaar weer helemaal op eigen kracht kunnen draaien." Contact opnemen kan via: [email protected]