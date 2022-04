Traumachirurg Abdelali Bentohami helpt zieken in Marokko

Abdelali Bentohami uit Oost kan zich sinds 2010 traumachirurg noemen. Hij speelde in de jeugd bij Ajax maar koos toch voor de medische wereld. Behalve in Nederland opereert Bentohami ook in Marokko. Dat doet hij met zijn stichting Santé Pour Tous.

De stem van Louis van Gaal is uit duizenden herkenbaar als hij luid het woord neemt in de kleedkamer. "Bentohami, ik zie jou binnenkort in het eerste van Ajax." We schrijven eind jaren tachtig, plaats van handeling is stadion De Meer aan het einde van de Middenweg. "Het was een wedstrijd tegen Sparta en ik had een paar keer gescoord, onder meer een prachtig afstandsschot. Van Gaal zag het wel in mij zitten", vertelt Abdelali ruim twintig jaar later tegen de Brug Krant.

Maar hij zag zelf geen carrière voor zichzelf als profvoetballer. Als 5-jarig kind droomde Abdelali Bentohami er al van om arts te worden. Die droom ontstond toen hij met zijn vader langs het lokale ziekenhuis van Al Hoceima, een kleine stad in Marokko, wandelde. De beelden van arme mensen, die voor de poort van het ziekenhuis stonden te dringen, maakten diepe indruk op hem. Hij werd traumachirurg en in 2010 richtte hij de nu 12-jarige medische hulporganisatie Santé Pour Tous op. Met Santé Pour Tous heeft hij inmiddels over de 3500 mensen geopereerd. Los van de medische hulp stuurt Bentohami namens de stichting ook nieuwe en tweedehands materiaal die de ziekenhuizen hard kunnen gebruiken.

In al die twaalf jaar dat Abdelali actief is met zijn stichting in Marokko zijn er drie jonge jongens overleden, vertelt hij. "Dat waren drie jongetjes te veel waarvan de zorg te laat kwam. Als ze op tijd geholpen waren hadden ze misschien nu nog geleefd". Bentohami hoopt met zijn stichting een aanvulling te zijn aan de zorg in Marokko.