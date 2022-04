Beddencross beleeft debuut tijdens Oudkarspels paardenevenement: "Die heuvel nekte ons"

Op het internationale Oudkarspelse paardenevenement 'North-Holland Horse Trials' is dit weekend iets nieuws geïntroduceerd: een beddencross. Nu hoeft niemand aan een Langedijker uit te leggen wat een beddenrace is, maar de variant bedden-cross is gloednieuw. De wedstrijd bij Manage Beukers ging zondagmiddag niet over straten, maar dwars door een 'weiland', over een heuvel en tussen de hindernissen door.