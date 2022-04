Fietsen voor Oekraïne: Nicole organiseert fietstocht voor gevluchte gezinnen

Nicole merkte op dat de Oekraïners in haar buurt nog geen ervaring hadden met fietsen. "Het leek me daarom leuk om ze kennis te laten maken met fietsland Nederland", vertelt ze. Onderweg konden de deelnemers verschillende activiteiten doen. "Zodat ze weten wat er hier allemaal te doen is."

Er wonen veel gevluchte gezinnen in haar buurt. Zelf verwelkomde ze de familie Moroz, uit Kiev. Die familie is dankbaar voor alle steun, vertelt vader Grigoriy. "Iedereen hier is enorm gastvrij. Ze ondersteunen ons met van alles: eten, spullen, financieel, maar ook mentaal. Dat is ook belangrijk."

Dochters Anna (11) en Maria (5) fietsten mee en vermaakten zich uitstekend, hoewel het fietsen nog wel even wennen was. Vooral de slootjes waren nog wat eng. Vader Grigoriy hoopt vooral dat de deelnemende gezinnen zich realiseren dat dit over meer gaat dan alleen Oekraïne: "Deze oorlog gaat over de toekomst van heel Europa."

Voor kinderen

Door de vele Nederlandse en Oekraïense gezinnen met kinderen in haar buurt, wilde Nicole graag iets organiseren voor kinderen. De Nederlandse kinderen in de buurt probeert ze vooral mee te geven in welke vrijheid ze leven. "Ik wil ze het besef meegeven dat we toch wel in een heel mooi en vrij land wonen."

Voor 25 euro konden Nederlandse gezinnen deelnemen. De Oekraïense gezinnen mochten gratis meefietsen. Van alle opbrengsten worden hulpgoederen voor Oekraïne gekocht, via stichting West-Friesland in Actie voor Oekraïne. De stichting vervoert dingen als veldbedden, slaapzakken en voedsel naar de grens met Polen. "Voor militairen, maar ook voor mensen die aan de Poolse grens verblijven", vertelt Nicole.