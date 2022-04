Toeristen vinden weg terug naar Amsterdam: "Hard werken, maar we gaan ervoor"

Het was een druk paasweekend in Amsterdam. Nu de coronacrisis achter de rug ligt, vinden veel toeristen hun weg weer terug naar Amsterdam. Bij de terassen was het moeilijk om een leeg tafeltje te vinden en ook veel hotels waren volgeboekt.

De Jordaan, het Rijksmuseum, de Dam en het Vondelpark. Toeristen genoten tijdens dit paasweekend volop van de stad en het weer. Marcel Hertroijs, manager van Backstage Hotel is blij met de terugkomst van de toeristen en ziet een groot verschil vergeleken met het paasweekend van vorig jaar: "Vorig Pasen waren er drie kamers bezet, nu zijn we volgeboekt."

Ook eigenaresse van café Gewaeght op de Nieuwmarkt, Yvonne Poellen, had een druk Pasen. Het café was vorig jaar rond deze tijd dicht, maar dit jaar zit het terras weer helemaal vol toeristen: "Alles is weer veel drukker, mensen komen overal vandaan, zowel uit Nederland als uit het buitenland." Hetroijs ziet in zijn hotel vooral veel Duitsers, Belgen en Amerikanen. "Vooral veel mensen uit de buurlanden."

Internationale toeristen

De Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht dit jaar weer meer internationale toeristen. De prognoses lopen uiteen tussen de 48 procent en 90 procent meer toeristen die naar Nederland komen. De toeristen die Amsterdam bezoeken merken zelf ook dat de voller wordt. "Het is druk in het centrum maar wanneer je daar iets buiten komt is het gelukkig wel rustiger."