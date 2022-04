Vak met mindervaliden vol met fans die daar niet horen: "Buiten in huilen uitgebarsten"

Weinig Ajacieden zullen met plezier terugdenken aan de bekerfinale tegen PSV, maar voor Jacco Bezuijen liep de avond al helemaal uit op een deceptie. Nadat een groep fans besloot de wedstrijd te volgen in het vak waar de mindervaliden zitten, besloot Bezuijen vroegtijdig naar huis te gaan. "Ze hoorden daar duidelijk niet thuis en het waren geen types waaraan je vraagt of ze weg willen gaan."

Toen Bezuijen vlak voor rust een tweede poging deed om een plekje in het vak te vinden, kwam er een nieuwe groep hooligans zijn kant op. Ik heb me met mijn hulphond tegen de tribune aangedrukt en gewacht tot ze voorbij me waren. Ik kreeg toen een ontzettende paniekaanval."

"Door PTSS kan ik niet tegen drukke plekken waar veel mensen heel dichtbij me komen", legt Bezuijen uit. "Ik dacht nu ook: ik moet hier weg, anders loopt het echt uit de klauwen." Omdat de groep supporters zelf niet wegging, moest de Ajacied daardoor een groot gedeelte van de eerste helft missen. "Ik heb nog aan Ajax-stewards gevraagd of ze er wat aan konden doen. Dat konden ze pas in de rust. "

Bezuijen, een die als politieagent de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis) kreeg en inmiddels al jaren afgekeurd is, kan alleen wedstrijden bezoeken in het mindervalidevak. "Vlak voor de wedstrijd begon, stroomde dat vak ineens vol met mensen die er niet horen", vertelt Bezuijen. Volgens hem gaat het om mensen uit de harde kern van Ajax: "Het waren in ieder geval geen types aan wie je vraagt of ze weg willen gaan."

Ook een derde poging om de wedstrijd te kunnen zien liep uit op een teleurstelling. "Daarna ben ik het stadion uitgelopen en in huilen uitgebarsten. Maar het was er ook zo onrustig, dat het beter was om naar huis te gaan. En ik was niet de enige die het daar moeilijk had. Ik heb ook jongens en meiden in rolstoelen gezien die paniek in de ogen hadden. Die voelden zich ook niet op hun gemak."

Niet tegen te houden

Volgens Bezuijen hadden de problemen voor een groot deel te maken met het stadion. "In de Arena heeft het invalidevak in een eigen ingang, in de Kuip niet. Daar is het veel makkelijker om er vanuit een vak te komen. Een groot deel van het vak is door stewards niet te beveiligen, als ze massaal over het hek stappen, hou je ze echt niet meer tegen. En ik begrijp dat die gasten niet zomaar uit het vak gehaald kunnen worden. Dan krijg je nog meer gelazer."

Bezuijen weet voorlopig nog niet of hij nog een keer naar een stadion gaat. "Normaal gesproken ben ik al helemaal op na zo'n wedstrijd. Ik ben het blijven doen omdat ik dan toch weer een uitje met mijn kinderen heb. Maar ik moet nu wel tien keer nadenken voor ik weer en keer ga. Van dit bezoek heb ik nog altijd veel last. Vannacht kreeg ik bijvoorbeeld weer nachtmerries die ik lange tijd niet meer heb gehad. Het ergste is nog dat het de supporters van je eigen club zijn, die het zo voor jou verpesten."