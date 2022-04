Twee toeristen gewond na steekpartij op Amsterdamse Wallen

Twee Franse toeristen zijn vannacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Oudekerksplein in Amsterdam. Beide slachtoffers liepen daarbij verwondingen aan hun handen op, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Het incident vond iets na 3.00 uur plaats. Volgens de politie was het op dat moment druk op het Oudekerksplein en zagen veel mensen de steekpartij gebeuren. Twee omstanders haalden politieagenten erbij. Tegen de tijd dat zij op de plek van het incident aankwamen, was de dader al verdwenen.

Wat de aanleiding van de steekpartij was en wat er daarna precies gebeurd is, is niet bekend. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Het leest onder meer camerabeelden uit de omgeving uit om meer over de het incident te weten te komen.